Concejos municipales, acuerdo de gobiernos federal y estatal: Osmind

PACHUCA.- El diputado local Víctor Osmind Guerrero Trejo señaló que la designación de los concejos municipales se dio a través de un acuerdo entre el gobierno de México, la Secretaría de Gobernación federal y el gobierno de Hidalgo.

Lee también en LSR Hidalgo: Irregulares, 90% de anuncios espectaculares de Pachuca

Explicó, en una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, que el acuerdo se basó en los resultados de las elecciones municipales de 2016 y las de diputados locales de 2018.

Por lo que detalló que a los partidos políticos se les concedió hacer los nombramientos de los tres principales integrantes de los concejos en los municipios que ganaron en los comicios de 2016. Mientras que los diputados que ganaron en 2018 los 18 distritos hicieron lo mismo en las cabezas distritales.

Además, dijo que en el caso de los municipios que tienen problemas de inseguridad y robo de hidrocarburo también se le cedieron a Morena.

Guerrero Trejo reconoció que no todos los diputados, incluyéndose, estuvieron conformes con la designación de los concejos, y es que el día de la aprobación de los dictámenes (sábado 5 de septiembre) sus compañeras de bancada Noemí Zitle Rivas, Roxana Montealegre Salvador y Corina Martínez señalaron que no se respetó el acuerdo en cuando a los municipios que les correspondían: Tepeji del Río, Mineral de la Reforma y Pachuca, respectivamente.

Por eso nosotros nos acatamos a lo que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, a lo que la Secretaría de Gobernación (federal), a lo que el partido (Morena) y a lo que un gran acuerdo en el estado se logró”.

Por otra parte, indicó que algunas de las recomendaciones que autoridades federales hicieron a los titulares de los concejos mientras estén en el cargo es que no realicen despidos injustificados, que no contraigan deuda pública y que no intervengan en la creación de la ley de ingresos, sino que dejen esa labor a las autoridades electas en los comicios del 18 de octubre.

Publicado por Víctor Guerrero en Lunes, 7 de septiembre de 2020

sjl