Conagua concesionó 20 años agua de riego a organización del Húngaro

PACHUCA.- La Dirección de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Hidalgo otorgó a la Organización Productora Agrícola y Ganadera de las Aguas Para Riego AC, que dirige Julio Hugo Sánchez Quiroz, El Húngaro, una concesión de 20 años para utilizar el agua residual para los cultivos del Valle del Mezquital.

Es decir, esta agrupación de campesinos operará la distribución del agua residual que viene de la Ciudad de México hasta el año 2041, anunció esta tarde Heber Eleazar Saucedo Rojas, director de la Conagua en Hidalgo.

Esto lo dijo ante manifestantes de dicha agrupación, quienes este jueves solicitaron, tanto al gobierno de Hidalgo como a la Conagua, que no se entregue ningún recurso al grupo que dirige Pablo Balleza Estrada, pues aseguran, no tienen representación legítima.

En diez días les entregamos el título de concesión que tiene una vigencia hasta 2041 para la asociación que ustedes representan. Esas son las cosas que la Conagua puede hacer muy rápido, las partes administrativas las podemos hacer aún con algunos conflictos internos por ese tipo de actos", comunicó a los manifestantes Eleazar Saucedo Rojas.

Aunque no mencionó cuántos millones de litros por año podrán disponer esta agrupación para el Distrito de Riego 01, integrado por los municipios de Actopan, Ixmiquilpan, Santiago de Anaya, San Salvador y El Arenal.

El delegado de la Conagua dijo que esta concesión se otorga a dicha asociación ya que es la única que está debidamente constituida y registrada ante notario público y que ha respetado la ley para conformarse y operar.

NO HABRÁ RECURSOS PARA NINGUNA AGRUPACIÓN

Respecto a los recursos que se disputaban las dos agrupaciones para el mejoramiento de los distritos de riego, el delegado de la Conagua les aclaró que ese dinero (aproximadamente 15 millones de pesos) no serán transferidos a ninguna asociación.

En 2019 no se pudieron ejercer esos recursos. No se hizo, pues el oficio de liberación de inversiones de la Secretaría de Hacienda salió ya muy avanzado el año. Esos recursos no se van a transferir a ninguna asociación, pues esta vez los va a ejercer la Conagua única y exclusivamente a través de procedimientos de licitación pública nacional que nos confiere la Ley de Obras Públicas, no se les va a pasar un centavo a ninguna asociación, ni al grupo minoritario", declaró.

El delegado adelantó que ese recurso será utilizado para mejorar la Red Mayor de los Distritos de Riego 003, 01, 100 y 112 que hay en Hidalgo, es decir, esta vez no se van a hacer trabajos en parcelas o lotes específicos.



Son y lotes específicos son trabajos para revestir canales y para poner compuertas que mejoren el funcionamiento hidráulico en la Red Mayoría en ese sentido; obviamente, se van a beneficiar a todos los distritos de riesgo", concluyó.

