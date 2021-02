Con último cierre, no reabrieron 15 locales en calle de Guerrero

PACHUCA.- Durante enero, cuando autoridades sanitarias ordenaron el cierre de negocios no esenciales, para reducir la movilidad de personas y en consecuencia frenar la propagación del virus SARS-CoV-2, en el Centro Histórico de Pachuca 15 comercios bajaron sus cortinas en definitiva.

Así lo informó Ramiro Gutiérrez Barranco, dirigente de la agrupación ProCentro Pachuca, quien dijo que estos cierres no solo dejaron una afectación económica y social, por la pérdida de empleos, sino psicológicos.

"En Guerrero hubo 15 personas que se tuvieron que ir, es decir, que tuvieron que cerrar", indicó el líder comerciante. Estos se suman a los 50 negocios que cerraron el año pasado, debido a la pandemia de covid-19.

Estos cierres de negocios ocurrieron del 4 de enero al 8 de febrero, debido a que en ese periodo se declaró el semáforo epidemiológico en rojo en Pachuca. Aunque éste cambió a naranja hace una semana, las autoridades estatales determinaron continuar con las estrictas medidas de salubridad.

En el argot comercial se dice ´quebrar´. Lamentablemente se han declarado en quiebra mucho y esto, desde luego, también trae una afectación desde el punto de vista psicológico, pues la confianza en sí mismo, en este caso de los comerciantes, se pierden. Son muchas las cosas que están involucradas con un cierre", expresó el líder comerciante.

Ramiro Gutiérrez dijo que muchos de los comerciantes que "quebraron" le ha pedido no revelar sus nombres ni los giros a los que se dedicaban, pues "normalmente no quieren que se sepa, se da inclusive el caso que no se aprecia que cerraron, porque como los locales no tienen demanda, luego aparecen otros", agregó.

Por el momento, los más de 240 locatarios que integran el grupo ProCentro Pachuca continúan laborando en un horario de 10:00 a 18:00 horas y se mantiene las medidas acostumbradas de aplicación de gel antibacterial, toma de temperatura, tapetes sanitizantes y uso obligatorio de cubrebocas.





