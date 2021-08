Con tres hijos, una tienda en quiebra y deudas, Sofía vive la pandemia

Es difícil sacar adelante a los hijos, los hijos no preguntan si tengo para darles, ya es mucho tiempo, ya van más de dos meses que no se puede recuperar esto (…) he llegado al grado de que al señor que me surte el gas le tengo que decir: ´sabe qué, le quedo a deber 200 o 300 pesos y la otra semana se los pago’, y así me las llevo”.