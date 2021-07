"Con tractores y cadenas hacíamos rescates hace 40 años": Víctor Neria

PACHUCA.- Con tractores y cadenas, así improvisaban los socorristas de Mixquiahuala, Hidalgo, las quijadas de la vida (herramienta mecánica) para rescatar a personas atrapadas entre fierros retorcidos en accidentes automovilísticos.

Así lo narró Víctor Neria Orozco, socorrista con más de 40 años de servicio en la región Tula-Tepeji, luego de recibir la medalla al Mérito de Protección Civil de parte de la Cámara de Diputados.

El socorrista nació el 14 de mayo de 1956. En 1979 conformó la Cruz Ámbar, mientras se desempeñaba como titular de la Dirección de Protección Civil de Mixquiahuala; además, ha dirigido rescates en derrumbes y los sismos de 1985 y 2017 en la Ciudad de México.

"Este galardón lo comparto con las personas que han ayudado en cada uno de los servicios que hemos dado. Por ello, esta medalla no es de uno servidor, pues siempre hubo camilleros, médicos, enfermeras... recordemos que salvar una vida no depende de un socorrista, depende de una cadena de vida", expresó.

RESCATÓ A HOMBRE QUE SE CONVIRTIÓ EN ALCALDE, DIPUTADO Y SENADOR

Víctor Neria recordó que hace muchos años coordinó el rescate de una persona atrapada en una combi, que había impactado en la parte trasera de un camión de volteo.

En ese tiempo, dijo el socorrista mixquiahualense, no contaban con una ambulancia, por lo que tuvieron que usó lo que tenían cerca para ayudar a rescatar a la persona entre los fierros retorcidos de la combi.

"Para sacarlo tuvimos que usar tractores y cadenas (que amarraron a la combi) para jalar los metales y sacarlo. Recuerdo que lo sacamos en una camilla tipo militar, era lo que se tenía, y lo trasladamos en una camioneta pick up con camper al Centro de Salud de Progreso de Obregón, que era el más cercano", narró.

El hombre no recodó cómo llegó al nosocomio, ni mucho menos quiénes lo rescataron de entre los fierros retorcidos de la unidad del transporte público de Mixquiahula. Solo despertó en una cama de hospital, rodeado de enfermeras y médicos.

"No quiero que se tome como un asunto político ni nada, pero resulta que ese hombre, en las siguientes elecciones fue electo como presidente de mi pueblo. Pasó el tiempo, fue diputado federal y luego senador... jamás le mencioné quién la había ayudado, pero es un hecho verídico".

NO ME SIENTO UN SUPERMAN

La narración forma parte de sucesos que a lo largo de cerca de 40 años de servicio en la Protección Civil de la región Tula-Tepeji ha experimentado como socorrista.

"Esta medalla ya me la colgué desde hace mucho tiempo al ayudar a alguien a salvar su vida, viendo cómo se integran a su trabajo y a su vida; por eso, cada vez que ocurre algo así, me cuelgo una medalla, pero no es por sentirme un Superman, sino por sentir que vine al mundo hacer lo que me corresponde", externó Víctor Neria.

Antes de concluir, el tragafuego recordó a los funcionarios y políticos presentes en el Salón de Plenos del Congreso de Hidalgo a que, dejando a un lado las ideologías, sean humanos, pues de esta forma se cambia el mundo.

En la condecoración al rescatista estuvo presente Simón Vargas Aguilar, secretario de Gobierno de Hidalgo, la magistrada Yanet Herrera Meneses, presidenta del Poder Judicial del estado, así como los diputados locales.

sjl