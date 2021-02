Con #SiempreCondón, buscan evitar infecciones o embarazos no deseados

PACHUCA.- En el marco del Día Internacional del Condón (13 de febrero), la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) preparó una campaña que iniciará este viernes y finalizará el 19 de este mes, con la cual buscan fomentar la salud sexual.

Las acciones se publicarán, a través de redes sociales, con el hashtag #SiempreCondón; y con ello pretenden promover el sexo seguro y protegido para incidir en la reducción de nuevos contagios de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

Así como el uso de condón masculino y femenino para evitar embarazos no deseados, particularmente en la adolescencia.

Lee más en LSR Hidalgo: Proponen descuento de 70% en cuotas de ambulantes de Pachuca

Como parte de las actividades permanentes, la SSH fomenta campañas orientadas a la prevención de enfermedades de trasmisión sexual y a la promoción del uso de métodos anticonceptivos, además de poner al alcance de las y los hidalguenses información relacionada sobre beneficios y tipos de métodos, todo ello, a través de los más de 480 Centros de Salud, donde personal calificado otorga consejería sobre salud sexual y reproductiva.

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Entre los más de 30 virus, bacterias y parásitos que se sabe, se transmiten por contacto sexual, ocho se han vinculado a la máxima incidencia de ITS. De esas ocho infecciones, la sífilis, la gonorrea, clamidiasis y tricomoniasis actualmente son curables.

Las otras cuatro son: Hepatitis B, virus del herpes simple, VIH y virus del papiloma humano, que son infecciones virales incurables, de ahí la importancia de promover una cultura de prevención y salud sexual.

CONDÓN

El preservativo es un método de barrera fácil de usar y accesible ya que en la entidad, se proporcionan gratuitamente en instituciones públicas de salud, de ahí que tan sólo durante el año 2020 se distribuyeron a través del Programa Estatal de VIH y SIDA, así como el de Planificación Familiar de la SSH, más de 870 mil 800 condones.

Existen preservativos para mujeres y hombres; el condón masculino es una funda de látex, que impide el ingreso de esperma en la vagina, y su uso no tiene efectos secundarios.

En tanto, el condón femenino es una funda de plástico que se introduce en la vagina antes de la relación sexual, conocido como método de barrera que impide el ingreso de esperma en la vagina. Ambos preservativos se pueden utilizar con otros métodos de planificación familiar para la prevención de las ITS, entre ellas, el VIH.

Estos insumos deben guardarse en lugares secos, con poca luz y a temperatura ambiente, esto debido a que las altas o bajas temperaturas pueden debilitar el material, la luz solar o la humedad pueden causar mayor número de rupturas o desgarros.

Del mismo modo se deberá verificar que el empaque este en buen estado, y que contenga aire, de no ser así, podría no estar en buenas condiciones, la fecha de caducidad de los condones es importante, verificar que el tiempo desde su fabricación no sea mayor a cinco años.

90.4% HAN ESCUCHADO SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

De acuerdo a datos de la ENSANUT 2018 señalan que, el 90.4 por ciento de la población de 12 a19 años de edad (88.6 por ciento hombres y 92.3 por ciento mujeres) reportó haber escuchado hablar de algún método anticonceptivo.

En relación con este resultado, cabe destacar que esa cifra no necesariamente significa que los adolescentes tengan un conocimiento adecuado sobre el uso correcto del mismo, por lo que es necesario reforzar su información de manera completa y oportuna, a fin de lograr una vida sexual responsable y saludable.

Ante este panorama, un especialista de la SSH hizo un llamado a mantenerse informados sobre los principales métodos anticonceptivos y de manera específica, sobre el uso del condón como una manera de protegerse contra ITS, para lo que señaló, este año atípico los interesados podrán acercarse a su Centro de Salud más cercano adoptando todas las medidas de sanidad y evitar así la propagación del covid-19.













emh