Con pretexto de "becas" piden datos personales a mujeres, alertan

Usuarias de Facebook mencionan que es sospechoso que la persona no porte una identificación a la vista y solicite datos sensibles a las mujeres, como direcciones y teléfonos.

MINERAL DE LA REFORMA.- Con el pretexto de una supuesta gestión de becas, un sujeto no identificado solicita datos personales de ciudadanas que viajan en la combi de Chavarría, señalaron usuarias en redes sociales.

De acuerdo con la queja, el hombre no porta identificación de alguna instancia de gobierno o institución educativa y anota en un cuaderno los datos personales de las encuestadas.

"Estaba haciendo una encuesta a dos chicas, la primera por lo que escuché no quiso dar mucha información, supuestamente era para un instituto de inglés, pero como ven sólo anotaba en esa libreta, no traía ningún gafete ni tampoco ningún volante, y entre las preguntas que le hizo fueron: el grado de estudios, nombre de la escuela, dirección de la escuela, dirección de ellas, teléfono, y lo que más me hizo dudar fue que le preguntó a esa chica si era soltera, si tenía hijos, si fumaba, si tomaba, la chica dio toda esa información".

Al final de la entrevista, que se efectuó al interior del transporte público, dijo, el sujeto les proporcionó su número para que le respondiera en caso de ser beneficiadas con la supuesta beca.

Según los comentarios de otras personas, el hombre fue visto en las inmediaciones del Hospital General el fin de semana y antes en la ruta de Tlapacoya, con el mismo método de operación. Cuando solicita los datos a mujeres, dice otra usuaia, "es muy insistente".

Asimismo, mujeres han recorrido las viviendas para ofrecer supuestas becas sin otorgar detalles, señalaron las usuarias.

Cabe recordar que en Hidalgo organismos públicos como la SEPH o la Secretaría del Bienestar federal son las instancias responsables de otorgar apoyos a estudiantes, en tanto la Universidad Autónoma del Estado realiza lo mismo con sus alumnos matriculados.





