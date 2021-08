Con pintas en Tula, exigen esclarecer desapariciones y feminicidios

TULA DE ALLENDE.- Ante las desapariciones y los feminicidios en Hidalgo, las manifestaciones de mujeres continúan; esta tarde se realizó una marcha en Tula de Allende que terminó en la presidencia municipal, donde las feministas hicieron pintas y rompieron vidrios mientras gritaban “la policía no me cuida, me cuidan mis amigas”.

Al mediodía de este domingo, un grupo de mujeres comenzó a marchar de las maxiletras en Tula de Allende por las principales calles de la cabecera municipal para exigir justicia en los casos de feminicidio y la localización de las desaparecidas.

En la ruta, las manifestantes dejaron algunos mensajes en la barda de la catedral de San José, ubicada en la calle 5 de Mayo, ya que escribieron: pedófilos, violadores, asesinos y feminicidas, así como pintaron algunos símbolos feministas.

Por lo anterior, una mujer católica se hinco en la vía pública para rezar para “mandar al infierno a satanás y a los demás espíritus malignos”, además de pedir a las mujeres que “eduquen a los hijos para que no violen y para que no pinten las iglesias y los demás edificios".

Las feministas continuaron la marcha con dirección a la presidencia municipal gritando las consignas: “Hay que abortar, hay que abortar este sistema patriarcal” y “a ti que estás mirando también te están chingando”, además de portar lonas con las fichas de búsqueda de personas desaparecidas en Hidalgo, como Yasmín Ángeles.

El recorrido finalizó en el edificio que alberga al ayuntamiento de Tula, donde los vidrios fueron quebrados y las paredes pintadas con las leyendas: “Las queremos vivas”, “Ni una menos”, “Hidalgo feminicida” y los nombres de algunas víctimas como Mariana Zavala.

Durante dichas pintas, una mujer trató de enfrentar a las manifestantes por los daños materiales al palacio municipal, pero elementos de la policía la retuvieron para evitar un enfrentamiento.

CASOS DE DESAPARICIÓN

El 1 de agosto, Lilian Karina Jarillo Sanabria, D.C.H.J. y A.J.G.J., desaparecieron en Tula de Allende; ellas tres mujeres de 36, 10 y 4 años de edad, respectivamente.

Mariana Zavala Escamilla desapareció el 2 de agosto en Tlahuelilpan, cuando presuntamente fue a desayunar con una amiga que la dejó en una parada de autobuses con rumbo a Tula y desde entonces su familia desconoce su paradero.

Wendy Yazmin López Zamudio y su hija de 2 años de edad desaparecieron el 7 de agosto en Atotonilco de Tula, Hidalgo.

Yasmín Ángeles Encarnación fue vista por última vez en Mixquiahuala el 11 de agosto, la joven de 19 años tiene el cabello ondulado y oscuro de largo regular, además sus ojos son de color café y mide 1.60 metros de estatura, según la ficha emitida por la Comisión estatal de Búsqueda de Personas.

Anayeli Junes Martínez fue vista por última vez el 20 de agosto en Atotonilco de Tula; la mujer de 32 años de edad mide 1.53 metros de estatura y pesa 55 kilogramos, tiene el cabello largo lacio y negro, además, sus ojos son de color café oscuro.

Litzy Abyade Larios Bautista, de 15 años de edad, desapareció el 21 de agosto de este año en Actopan, Hidalgo, según la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH). Ese mismo día Hilda Vianey Portillo Portillo de 20 años fue vista por última vez en Tula de Allende.









