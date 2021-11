Con pinta de edificios, OSC pedirán dignidad para personas con discapacidad

No son pobrecitos, no son angelitos, no son enfermitos, son personas con discapacidad (...) no necesitan una rampa que parezca resbaladilla, necesitan toda una estructura urbana para que ellos puedan salir a la calle, la discapacidad no se les va a quitar, pero si se les puede dar una herramienta para que ellos puedan salir y tengan menos limitaciones, que tengan una vida lo más parecido a lo que tienen las demás personas sin discapacidad", expuso.