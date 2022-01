Con paro laboral, exigen derechos trabajadores de farmacéutica en Tepeji

TEPEJI DEL RÍO.- La mañana de este jueves, trabajadores de la empresa Zurich Pharma comenzaron un paro laboral, al señalar malas condiciones laborales y sanitarias con las que cuentan en la farmacéutica.

Zurich Pharma tiene una planta a un costado de la autopista México – Querétaro, a la altura de Tepeji del Río, donde se registró la manifestación.

Los inconformes expusieron que no cuentan con prestaciones, únicamente tienen seguro médico, pero hay irregularidades en este rubro; además no les pagan horas extras, no tienen un horario de entrada ni de salida y son llamados algunos en horas de la madrugada.

En cuanto a medidas sanitarias, los trabajadores también denunciaron que no les dan uniformes ni material individual de prevención al SARS-CoV-2, pues tienen que compartirlo con sus compañeros del otro turno.

Agregaron que la mayoría del personal ha sido expuesto a los diferentes químicos que ahí se procesan, sin tener derecho a ir al seguro social o pedir una incapacidad, ni les practican estudios clínicos para ver el grado de afectación que tienen por la constante exposición a los activos químicos.

Los manifestantes aseguraron que personal de las secretarías del Trabajo y Previsión Social, tanto federal como estatal, han acudido al llamado, pero en las inspecciones solamente "recorren lo más visible".

Cabe mencionar que en diciembre pasado se denunció la falta del pago por aguinaldo y otras prestaciones. Además, los empresarios no les permiten reunirse con fines de buscar representación sindical.

Ante dichas situaciones, los manifestantes dijeron estar abiertos a un diálogo con los encargados para acordar mejoras laborales y sanitarias en las instalaciones de Zurich Pharma.









