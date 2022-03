Con nopales, ramas y rejas impiden uso de áreas comunes en colonia de Pachuca

PACHUCA.– Para impedir el uso de áreas comunes a niñas, niños, adolescentes del fraccionamiento Los Arcos de Pachuca, algunos habitantes estacionan sus autos en jardines, otros plantaron nopales, esparcen ramas con espinas o imposibilitan el paso con rejas.

Así lo denunció María de la Luz García Espinosa, representante del Comité de Colonos y Vecinos Organizados del fraccionamiento Centro Minero, Los Arcos de Pachuca, quien señaló que en el lugar viven personas que se ostentan como familiares del alcalde de Pachuca o trabajadores del gobierno de Hidalgo e impiden el paso a los espacios compartidos.

La representante vecinal refirió que el conflicto data de hace un año y no solo continúa, sino que aumentó debido a que colonos de las zonas Dos Carlos, El Rosario, San Antonio y San Cristóbal, que limitan el acceso a las áreas comunes ahora también retienen las cuotas vecinales que sirven para pagar el servicio de seguridad privada. También se llevaron el módem que proporciona telefonía e internet a la caseta de vigilancia.

INSTALACIÓN DE REJAS, EL ANTECEDENTE

El 26 de marzo de 2021 fue divulgado un video que muestra a tres adolescentes en bicicletas que pretendían jugar en un área verde ubicada en el circuito Dos Carlos del fraccionamiento Los Arcos, pero que fueron amedrentados por una mujer que les indicó que la zona no era para todos los habitantes y les exigió salir.

"No pueden jugar aquí, no es área para todos, ¿no están viendo la reja? Díganle a sus papás que les compren el Club de Golf o Zona Plateada. Sálganse por favor, porque de lo contrario le voy a echar llave (a la reja) y no se van a poder salir".

Al respecto, la representante vecinal señaló que en dicha zona habitan personas que se ostentan como familiares del alcalde de Pachuca, Sergio Baños Rubio y con ese argumento limitan el paso.

"El primo del presidente municipal, Oscar Baños es precisamente quien puso las rejas en esos lugares junto con José Eduardo Chávez Barberena, quien se dice director de giras del gobernador".

Zona Dos Carlos localizada al interior del fraccionamiento Los Arcos.





El directorio de servidores públicos del gobierno de Hidalgo, que data del 2017 y fue emitido por la Dirección General de Administración de la Secretaría Particular del Gobernador, especifica que el puesto del titular de giras está a cargo de José Eduardo Chávez Barberena.

Directorio de servidores públicos del gobierno de Hidalgo

DE REJAS A PLANTAS CON ESPINAS

El fraccionamiento Los Arcos alberga 209 casas, de las cuales 170 son habitadas. A partir del cierre en Dos Carlos, otros habitantes comenzaron a estacionar sus vehículos en las jardineras y no en sus cocheras o en el acotamiento de las vialidades destinado para ello, denunciaron los inconformes.

Vehículos estacionados en áreas comunes del fraccionamiento Los Arcos





"No permiten el acceso a los niños a las áreas comunes porque dicen que las cuidan ellos (...) han ido cerrando, no puede haber una privada dentro de otra privada, somos un fraccionamiento".

Sobre el pasto también optaron plantar nopales o cardones principalmente para inhibir el acceso de mascotas. Al respecto organizaciones protectoras de animales en Hidalgo han señalado que estas prácticas se realizan con la intención de que los perros no hagan sus necesidades, pues ellos siempre buscan, por instinto, tierra o vegetación.

Nopales plantados en zonas verdes del fraccionamiento Los Arcos.





Actualmente hay inconformidad entre los vecinos que están a favor de las rejas y aquellos que buscan que no se limite el uso de áreas comunes, puntualizó la representante del Comité de Colonos, María de la Luz.

Lee también en LSR Hidalgo: ¿Alitas? piensa bien dónde comer; empleado exhibe a restaurante de Pachuca





Dichas diferencias ocasionaron que el pasado mes de febrero, los pobladores de calles Dos Carlos, El Rosario, San Antonio y San Cristóbal, San Cristóbal Centro y Cerrada San Cristóbal, retuvieran 13 mil 300 pesos de cuotas vecinales, cantidad que forma parte de la erogación mensual por 32 mil pesos que deben juntar los habitantes para pagar a cuatro vigilantes que cuidan las 24 horas el acceso al fraccionamiento.

Recibo de pago por 32 mil pesos acordado entre Grupo ESMA Seguridad Privada Empresarial S.A. de S.V. y la representante del Comité de Colonos.

DE RETENCIÓN DE CUOTAS A ROBO DE MÓDEM

Ante la retención de recursos por los colonos de las calles enunciadas, los vecinos restantes del fraccionamiento a través de una lona que pegaron en el acceso principal anunciaron que los vigilantes no abrirían la puerta por la falta de pago.

"Residentes y visitantes de San Cristóbal, El Rosario, San Antonio, Dos Carlos, San Cristóbal Centro y cerrada San Cristóbal, NO cuentan con servicio (apertura de portones) debido a la retención de cuotas por parte de sus representantes".

Par la madrugada del 1 de marzo de 2021, colonos de esas calles acudieron a la caseta a quitar la lona.





Fueron José Eduardo Chávez Barberena que vive en Plaza San Cristóbal y el arquitecto Héctor Castillo que habita en San Cristóbal Centro. También está Oscar Baños Ángeles, no quita la lona, pero está con ellos apoyando", indicó María de la Luz.

La representante vecinal agregó que aquel día también se llevaron el módem que brinda telefonía e internet a las cámaras de vigilancia del acceso, las cuales sirven para identificar si personas ajenas al fraccionamiento entran, así como para limitar la salida de menores de edad a menos que lleven un consentimiento por escrito que muestren a los vigilantes.

Cámaras que a partir del 1 al 6 de marzo dejaron de grabar ante la falta de internet

Los habitantes de Los Arcos hicieron un llamado a las autoridades con el fin de que intervengan para mediar el caso de la limitación de áreas comunes.





Fotografías de Lorena Rosas y cortesía





sjl