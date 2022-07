Con más de 300 piquetes, enjambre de abejas ataca a adulto mayor de Huejutla

HUEJUTLA.- Mientras realizaba labores de agricultura, una persona adulta mayor fue atacado por un enjambre de abejas en Huejutla.

El hombre fue identificado como Nicolás NN de 68 años originario de la localidad Santa Catarina, quien en total recibió 327 piquetes de dicho animal.

Ante lo anterior, acudieron elementos de auxilio, quienes le retiraron aguijones de su cara, cuello, cabeza, pecho y brazos, indicaron los socorristas.

Aunque aún en el trayecto a un hospital le seguían extrayendo púas de las abejas, pues le seguían inyectando veneno.

La persona fue ingresada al centro médico regional de la Huasteca para atención médica especializada y su estado de salud es grave.

VAN SEIS ATAQUES CON UNA VÍCTIMA MORTAL

Al respecto, personal de bomberos refirió que de seis ataques de abejas en esta temporada solo un joven murió; él fue embestido cuando realizaba labores de apicultura en la localidad Atotomoc en Atlapexco.

cem