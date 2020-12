Con más ciclovías, menos atropellados y más movilidad

PACHUCA.- Alrededor de 70 kilómetros de ciclopistas se necesitan construir en Pachuca para dar movilidad sustentable y seguridad a un grupo de la población que hoy demanda a las autoridades mayor atención vial, de acuerdo con la agrupación Revolución Urbana.

Para ello, se ha planteado a las secretarías de Movilidad de Hidalgo (Semoth) y Ejecutiva de la Política Pública un proyecto que incluye la creación de nuevas ciclopistas en cuatro zonas medulares de Pachuca: las avenidas Revolución y Juárez (que están ligadas), así como los bulevares Ramón G. Bonfil, Felipe Ángeles y Luis Donaldo Colosio.

Esto a fin de reducir accidentes de ciclistas, que al no disponer de un espacio propio circulan en calles, bulevares y avenidas. Además, esta infraestructura reforzará las prácticas recreativas y saludables, con el uso de bicicletas que se han incrementado a raíz de la contingencia sanitaria de covid-19.

En Pachuca solo hay 14 kilómetros de ciclopistas. Fueron creadas entre 2012 y 2016, durante la administración de Eleazar García Sánchez. Sin embargo, son insuficientes y requieren mantenimiento.

Ante este contexto, la agrupación de Revolución Urbana plantea a las autoridades estatales la ampliación de estos espacios para tener una conexión completa de la ciudad, para así evitar accidentes como el que le ocurrió a principios del mes a Omar Meneses.

UN AUTO ARROLLÓ A OMAR

Era cerca de las 15:00 horas cuando Omar Meneses Mota, un joven ciclista de Pachuca, bajaba de Real del Monte en su bicicleta de ruta. Con casco, guantes y todas las medidas de seguridad, pedaleaba sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio cuando sorpresivamente un automóvil lo golpeó por detrás.

Perdió el equilibrio y cayó al asfalto. Una luxación en el hombro, una contusión, raspaduras en la pierna y rodilla izquierda, así como debajo de su barbilla fue el saldo de la caída provocada por un conductor. Mientras, su bicicleta, se dañó de la suspensión y tuvo algunas ralladuras.

Solo vi que fue un Jetta (automóvil) de los viejitos... ni siquiera se detuvo para ver cómo estaba, es decir, se escapó. Afortunadamente, no pasó a mayores. Estoy bien, pero me sigue preocupando la vulnerabilidad que tenemos los ciclistas en esta ciudad", dijo en entrevista a La Silla Rota Hidalgo el joven de 23 años.

El accidente ocurrió el jueves 3 de diciembre, a la altura del crucero del Centro de Extensión Universitaria (Ceuni), en Mineral de la Reforma, cuando se dirigía a Pachuca. En los siete años que Omar lleva como ciclista urbano, le han pasado diez accidentes en la ciudad por falta de infraestructura ciclista, señalética y cuidado de los automovilistas.

Por otro accidente acabó hospitalizado. Ocurrió hace seis meses. Iba bajando sobre la avenida ocho, en la colonia Plutarco, cuando un conductor no se fijó y lo arrolló en un cruce... "ahí sí me tuvieron que llevar a una clínica porque tuve una contusión bastante severa, una craneoencefálica, mi casco me salvó la vida", comentó.

Omar hizo un llamado a las nuevas autoridades municipales de Pachuca para que construyan más espacios para ciclistas y, a la par, emprendan campañas de concientización, dirigida a los automovilistas, ciclistas y peatones.

Me ha tocado ver cuatro periodos de presidentes municipales en Pachuca y solamente en uno (2012-2016) se construyeron ciclopistas. Aunque la última administración (2016-2020) no construyó nueva infraestructura... es más, no hizo nada por mejorar la que ya existía".

RODANDO DURANTE LA PANDEMIA

Del 30 de junio al 5 de julio de este año, la agrupación Revolución Urbana realizó un estudio al que denominó "Rodando en Pachuca Durante y Después del Covid-19", en el cual se aplicó una encuesta a mil 388 ciudadanos de Pachuca, respecto al contexto que se enfrenta por la pandemia.

De acuerdo con Carlos Alejandro Wong, miembro del comité de Revolución Urbana, los encuestados son ciudadanos que están en un rango de edad entre 20 y 35 años, es decir, "representa un grupo de gran actividad económica, cultural y social para Pachuca".

Además, la mayoría de los encuestados viven en el centro de la ciudad y en la zona de Campestre y Villas del Álamo, área conurbada que pertenece a Mineral de la Reforma, aunque también refirieron vivir en colonias como Santa Julia, Valle de San Javier, Plutarco, Doctores, Periodistas, San Antonio, PRI Chacón, Morelos, Aquiles Serdán, Constitución, ISSSTE, El Palmar, entre otros.

Del total de los encuestados, mil 14 (73 por ciento) manifestaron tener una bicicleta y advirtieron que, para sentirse seguros al moverse en la ciudad, se requieren mayores ciclopistas y que estas estén conectadas, así como estacionamientos, iluminación y, sobre todo, respeto de los automovilistas.

Otra pregunta es: ¿te puedes mover en bici de forma segura dentro de tu colonia? El 54 por ciento manifestó tener dificultades. Sin embargo, en las observaciones dejaron ver que, sí modifican las condiciones físicas de las calles (mayor infraestructura para ciclistas) y respeto a los ciclistas, es muy probable que el uso de la bici se incentive y las personas opten por nuevos tipos de movilidad no motorizada.

También, se pidió a los encuestados mencionar los lugares de la ciudad que les gustaría que estuviesen conectados por ciclopistas, arrojando las siguientes ubicaciones: centro (Pachuca), Colosio, Felipe Ángeles, Zona Plateada, Zona sur, Revolución, Universidad, Juárez, México-Pachuca, Madero, Pachuquilla-Pachuca, Tulipanes y Bonfil.

Nosotros somos un grupo ciudadano que se dedica a checar ese tipo de temas, pues nos gustaría convertirnos en una plataforma para poder comunicar y entrelazar, tanto a los ciudadanos como a las autoridades, para que se den cuenta de la realidad".

Con el estudio realizado por Revolución Urban, se propuso la necesidad de atender cuatro puntos medulares de la ciudad para crear ciclopistas, así como señaléticas, para mejorar la movilidad urbana en Pachuca.

EL PROYECTO: 70 KM DE CICLOPISTAS

ETAPA 1: CICLOVÍA REVOLUCIÓN

Esta decisión corresponde a los resultados de la referida encuesta ciudadana en la que el 72 por ciento de los ciclistas consideraron esta zona como el lugar ideal para una ciclopista emergente en la avenida Revolución y Juárez.

Implementar una ciclovía en la avenida Revolución es una estrategia que permite conectar la infraestructura existente con importantes vialidades del centro de la ciudad. Es un espacio neurálgico para la movilización de los pachuqueños; por ello, es importante definir cómo está zona conecta con otros espacios y cuáles son las áreas de intervención para apoyar la presencia de ciclovía", dijo el activista de Revolución Urbana.

En total, esta ciclovía mediría 3.8 kilómetros y correría de la avenida Revolución y Benito Juárez, teniendo intersecciones en las calles 5 de febrero de 1917 y Adrián Guerrero Díaz.

ETAPA 2: BULEVAR RAMÓN G. BONFIL

Con 21 kilómetros de ciclovía emergente y 3.8 kilómetros de permanente, esta segunda sugerencia del proyecto conectaría el bulevar G. Bonfil con las avenidas Constitución, Palmar y Ferrocarril Central, camino a Real de la Plata y bulevar San Javier.

Esta ciclovía tendría conexión con la que se buscaría construir en la avenida Revolución.

ETAPA 3: BULEVAR FELIPE ÁNGELES

Son 21 kilómetros con los cuales se busca dar conectividad a la zona sur de Pachuca

ETAPA 4: BULEVAR COLOSIO

La propuesta es la construcción de un carril permanente de 21 kilómetros en el cual se incluya señalamientos verticales, jardineras, señalizaciones y luminarias.

Es una iniciativa que busca impulsar y promover la movilidad sostenible, la seguridad, equidad y diseño urbano para hacer de un Pachuca una ciudad pensada desde una escala más humana", expresó Alejandro Wong.

Por ello, el siguiente paso es que las autoridades de la Secretaría de Obras Publicas y Ordenamiento Territorial (Semoth) puedan observar este proyecto; también, pretenden que las nuevas autoridades de Pachuca, pongan mayor atención a las ciclopistas que hay en la ciudad.





