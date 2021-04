Con la segunda dosis, abuelita abrirá su estética con confianza

Se enfermó en diciembre del año pasado. Se contagió en la calle, ya que él sale mucho a Tulancingo. A mí me tocó cuidarlo y gracias a Dios no me contagié, aunque sentí un poquito de síntomas, una resequedad en la nariz y cansancio, pero me dieron vitaminas y medicamento para protegerme, yo creo que eso me ayudó".