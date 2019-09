Con información quieren atender violencia vs mujeres en Tizayuca

PACHUCA.- La diputada local Susana Araceli Ángeles Quezada informó que realiza, junto con su equipo de trabajo, un diagnóstico sobre la violencia en contra de las mujeres en Tizayuca, para que posteriormente impulse políticas públicas que ayuden a disminuir la incidencia y el número de víctimas en esta región de la entidad.

Luego de que habitantes de este municipio pidieran, con una marcha, que se activara la alerta de género y que se denunciara a las autoridades municipales por incumplir con los protocolos de actuación en casos de violencia de género y feminicidios, la legisladora por el distrito XVI de Tizayuca indicó que es necesario sensibilizar a la población de esta región en materia de perspectiva de género y brindar a las mujeres el conocimiento sobre las posibilidades que tienen para defenderse, saber cómo actuar ante alguna situación similar y solicitar ayuda a las instituciones encargadas de protegerlas.

Con estas acciones, Ángeles Quezada consideró que los índices de violencia y delitos en contra de las mujeres pueden disminuir.

"No me he querido adelantar con cuestiones de posicionamientos porque creo que debemos trabajar mucho en la prevención. Visibilizar es correcto, la marcha cumplió su propósito, pero más allá de eso tenemos que trabajar en estrategias de intervención para que ya no se repita", mencionó la diputada de Morena, en entrevista con LSR Hidalgo.

Dijo estar a favor de solicitar la alerta de género, siempre y cuando esté acompañada de políticas públicas que impulsen la prevención de los delitos en contra de mujeres.

Si únicamente es una situación de visibilización creo que deberíamos concentrar los esfuerzos en otra cosa"

Agregó que junto con la diputada del PRD y presidenta de la comisión de Igualdad de Género, Areli Miranda Ayala, platicaron con personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Tizayuca y consideró que les hace falta capacitación para atender estas problemáticas.

La bancada de Moena y Miranda Ayala informaron la semana pasada, en un comunicado, que presentarían un exhorto para que sea destituido el titular de Seguridad Pública de este municipio, Miguel Ángel Sánchez Lugo, por las "declaraciones misóginas y machistas" que se publicaron en redes sociales sobre el asesinato de Noemí Haydee, quien fue haya sin vida el 24 de agosto en Tolcayuca y por el caso que la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) inició la investigación por probable feminicidio.

sjl