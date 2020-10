Con elecciones limpias, gana la democracia; gane quien gane: AMLO

PACHUCA.- Ante la proclamación del triunfo virtual del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 32 ayuntamientos del estado Hidalgo, y la inconformidad de Morena, con representación en solo ocho alcaldías, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador declaró que esperará el resultado oficial por parte de las autoridades para emitir un juicio; sin embargo, dejo claro que si hay elecciones limpias, gana la democracia no importa el color que gobierne.

"Las autoridades electorales van a decidir quién gana y si hay inconformidades hay procedimientos para acudir a esas denuncias y adelante", dijo el presidente en la conferencia mañanera.

"Yo en este caso lo que celebro es que no hubo violencia que acudió la gente a votar, muy poca, pero participaron (...) es un triunfo para la democracia si la gente participa y si hay elecciones limpias gane quien gane".

Enfatizo la importancia de erradicar los actos delictivos como la compra de votos, falsificación de boletas, acarreos, rellenos de urnas, así como el fraude electoral.

Lee también en LSR Hidalgo: Habrá respaldo a nuevos alcaldes en año "complicado": Arturo Herrera









"Lo que nosotros tenemos que procurar es que las elecciones sean limpias y libres, que no haya compra de votos, rellenos de urnas, falsificación de actas, acarreos ni fraude electoral, y quien comete un fraude, no tiene derecho a fianza y hay que esperar a ver que resuelven las autoridades (en Hidalgo)".

Finalmente, reiteró que esperará a que los órganos electorales anuncien oficialmente al ganador. "No quiero estar monitoreando como era antes desde la campaña como están los partidos, no me corresponde.

"Yo me entero de las elecciones de ayer (domingo) por la información oficial; es decir, a través de los órganos electorales y por los medios de información", sentenció.

Gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Conferencia matutina. https://t.co/2XagZixKK2 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 19, 2020









jgp