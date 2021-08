Con el tema de las mujeres no se juega, advierten feministas a diputados

PACHUCA.- Luego de que 10 legisladores ingresaron una demanda de acción de inconstitucionalidad por la aprobación de la despenalización del aborto en Hidalgo, las feministas les advirtieron que "con el tema de las mujeres no se juega" e informaron que la ILE seguirá vigente en los 16 hospitales estatales.

Este miércoles, legisladores y legisladoras locales demandaron inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) bajo el argumento de que se les negó el derecho de voz y voto en la aprobación de la despenalización del aborto antes de las 12 semanas el pasado 30 de junio.

Ante dicha situación, feministas hidalguenses emitieron un posicionamiento y lamentaron que las diputadas Areli Rubí Miranda, Mayka Ortega y Jajaira Aceves sean promotoras de esta acción de inconstitucionalidad, puesto que abanderaron de inicio la iniciativa de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

... con el tema de las mujeres no se juega, que definan muy bien si están a favor de las mujeres o solamente están a favor del tema del discurso por alguna circunstancia", declaró Bertha Miranda, activista por los derechos reproductivos en Hidalgo.

La feminista agregó que "va también para los hombres, aquellos diputados que se subieron a decir que son aliados y casi ´feministos´, les quiero decir que no es congruente con lo que hacen y dicen".

"Esto que ustedes hicieron (la demanda ante la SCJN) es falta de empatía y congruencia con ser legisladoras, el salir a respaldar un documento para solicitar acción de inconstitucionalidad, es subirse a una estrategia que traen los grupos antiderechos del PAN", aseveró Bertha Miranda.

Lo anterior fue reiterado por las demás feministas Carmen Rincón, Otilia Sánchez, Adriana Patlán, Carmen Campos y Martha Canseco, quienes también pidieron congruencia, rendición de cuentas, que "las cuestiones políticas no mermen los derechos de las mujeres" y no comprometerse con la comisión de igualdad "si no van a poder con el tema de las mujeres".

No podemos tener feministas a modo, las feministas no podemos decir ´con este tema sí vamos y con este tema no vamos´, o defendemos los derechos de las mujeres en su totalidad, en su integralidad y pugnamos por esta progresividad, o no los defendemos", declaró Otilia Sánchez al recordar que panistas y priistas se declaran como parte del movimiento morado.

Y sumó que las personas votadas "no pueden hacer uso de un discurso feminista para ganar votos y cuando sienten que ya no les conviene, entonces no, ya no van a favor de los derechos de las mujeres".

EL ILE SIGUE VIGENTE EN HIDALGO; VAN 25 ABORTOS

Pese a la acción en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Interrupción Legal del Embarazo hasta las 12 semanas de gestación seguirá vigente en los 16 hospitales del estado.

No se dejen sorprender las mujeres hidalguenses que requieran de los servicios, porque los servicios van a continuar", advirtieron las feministas.

Adriana Patlán calculó que la resolución de la acción de inconstitucionalidad puede llevarse hasta cinco años o ser desechada, pero en este tiempo el aborto será legal en la entidad bajo los términos publicados el pasado 6 de julio en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH).

La integrante de Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C. también informó que desde la despenalización de aborto en Hidalgo se han registrado 25 interrupciones.

Del total, cinco mujeres usaron medicamentos, además dos provenían de otros estados de México (Veracruz y Guanajuato), además, se hizo interrupción a partir de la semana 14 por la causal de violación, a la cual se le quitó temporalidad con la aprobación de la nueva ley.









