Con covid, Arturo Herrera estuvo en Hidalgo con al menos 15 personas

Hace 7 días, con covid-19, Arturo Herrera estuvo en Hidalgo con al menos 15 personas entre ellas el gobernador Omar Fayad Meneses y el presidente de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador, así como otros funcionarios tanto estatales como federales.

El jueves 18 de junio, como parte de las giras del presidente, AMLO visitó Hidalgo, donde acompañado por parte de su gabinete llevó a cabo la conferencia matutina en las instalaciones del C5i Hidalgo en el municipio Zapotlán, y una visita al municipio San Agustín Tlaxiaca para dar el banderazo al programa La escuela es nuestra.

En su visita, lo acompañó como invitado especial, por ser hidalguense, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Arturo Herrera Gutiérrez, hoy confirmado por él mismo como positivo en la prueba de covid-19.

Arturo Herrera publicó este jueves 25 de junio en su Twitter que presentó “síntomas leves” por lo que se realizó la prueba y dio positivo. Ahora, el funcionario permanecerá en cuarentena y seguirá el trabajo desde casa.

Me acaban de comunicar que di positivo en la prueba de Covid19. Tengo síntomas muy menores. A partir de este momento estaré en cuarentena, y continuaré trabajando desde mi casa. — Arturo Herrera Gutiérrez (@ArturoHerrera_G) June 25, 2020

Siete días antes, ya con el virus en su sistema, asistió a la conferencia matutina del presidente donde convivió con el gobernador de Hidalgo Omar Fayad Meneses, y por supuesto el presidente de México.

El programa estimula la #economía local con el uso de mano de obra e insumos regionales. Gracias a éste, la #escuela primaria Emiliano Zapata, ubicada en la periferia de San Agustín Tlaxiaca, rehabilitó sus instalaciones dejándola en condiciones dignas para la comunidad escolar. pic.twitter.com/zqXQXSVzgb — Arturo Herrera Gutiérrez (@ArturoHerrera_G) June 19, 2020

Ahí, compartió escenario con:

El general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard

El Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de la Marina

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública

El General Luis Rodríguez, Comandante de la Guardia Nacional

El presidente municipal de Zapotlán, Hidalgo, Erick Edgardo Islas Cruz

Posteriormente se trasladaron al municipio de San Agustín Tlaxiaca donde presentaron en la Escuela Primaria Emiliano Zapata el programa La escuela es nuestra, donde además del acto protocolario realizaron un recorrido a las instalaciones de la institución.

Cabe mencionar que si bien en el presídium se respetó la sana distancia, y no hubo saludo de mano, la cercanía en el recorrido no permitió el metro y medio de distancia, además, de no utilizar el cubrebocas.

Durante este acto, Arturo Herrera compartió presídium con las siguientes personas:

El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán

El coordinador general de Programas para el Desarrollo, Gabriel García Hernández

El secretario de Educación Pública en el estado, Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez

La presidenta municipal de San Agustín Tlaxiaca, Alma Dalila López Santiago

El director de la Escuela Primaria Emiliano Zapata, Socorro Torres Hernández

La tesorera del Comité de administración participativa de la escuela primaria Emiliano Zapata, Bertha Hernández Cerón

La tesorera del Comité de administración participativa del Preescolar Niños Héroes, Daniela Cerón Ortiz

