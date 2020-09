Con cohetes, se manifiestan artesanos de pirotecnia en Plaza Juárez

PACHUCA.- Artesanos que elaboran pirotecnia en Hidalgo se manifiestan con la quema de cohetes en la explanada de Plaza Juárez para demandar que se reactiven las ferias y fiestas patronales, y así poder comercializar sus productos.

Los manifestantes provenientes de Santiago de Anaya, Ixmiquilpan, Mixquiahuala, Alfajayucan y Tulancingo, acusan que desde marzo carecen de empleo, ya que por las restricciones sanitarias de covid-19 no se permiten eventos masivos o ferias, para los que elaboran castillos pirotécnicos.

El artesano Alejandro Sánchez Pérez de La Pirotécnica de Santiago de Anaya, La Blanca, señaló que la cancelación de festejos patrios afectó la economía del sector.

Así es como se manifiestan en la explanada de Plaza Juárez artesanos de pirotecnia de al menos cinco municipios de #Hidalgo. Esto es lo que exigen:??https://t.co/Xj7vxowmbB pic.twitter.com/xxiphO4mqO — LSR Hidalgo (@LsrHidalgo) September 23, 2020

"En el municipio no nos dejan trabajar, por la contingencia y porque a parte no ha habido trabajo, las presidencias municipales no nos dejan. Ya se nos fueron ferias de todos los pueblos, en los municipios nos dicen que no hay permiso por orden del gobierno".

Los más de 50 artesanos permanecen desplegados frente a las instalaciones del Poder Ejecutivo, en espera de una respuesta de las autoridades estatales, a quienes exigen la reactivación de ferias para poder comercializar y ofrecer cohetes.

