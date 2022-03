Con bailes y poemas exigen pago a maestros de Pachuca

PACHUCA.- Declamando poemas de Nicolas Guillen, bailes típicos de Oaxaca y representaciones teatrales, así se manifestaron en caravana estudiantes del bachillerato coronel Nicolás Romero.

Esto al cumplirse un año que 40 maestros de este bachillerato dejaron de recibir salario por parte del gobierno de Hidalgo; pese a esta situación y la pandemia, los catedráticos no han dejado de dar clases.

Humberto Gutiérrez, profesor del bachillerato ubicado en la zona norponiente de Pachuca, dijo que son alrededor de 250 alumnos que toman clases de nivel medio superior de manera híbrida, es decir, presencial y virtual.

El gobernador de Hidalgo está por salir y está pensando en otras cosas menos en los problemas que le aquejan a la gente, en este caso a los 40 maestros que no han recibido pago alguno, esta no es una denuncia de ahora, hemos tocado la puerta del gobierno, pero ellos siempre nos dicen lo mismo: no hay dinero", expresó.

Esta caravana cultural de estudiantes y profesores del bachillerato se realizó desde la avenida Revolución, llegando al Reloj Monumental de Pachuca y de ahí concluir a espaldas de Palacio de Gobierno de Hidalgo.

Por tal motivo, se vio afectada la circulación y el servicio público del Tuzobús ya que se bloquearon intermitentemente calles y avenidas principales del primer cuadro la ciudad de Pachuca.

"Estamos a siete meses que concluya el gobierno de Omar Fayad; el progreso no se mide en cuantos puentes puedes construir, sino en cuántos jóvenes pueden concluir sus estudios y, hoy, se está vulnerando este derecho al no pagar a los maestros", expresó Humberto Gutiérrez.

Hace unos días, la dirigente estatal de Antorcha Campesina, Guadalupe Orona Urías, estimó que a cada uno de los maestros del bachillerato se les adeuda entre 40 mil y 60 mil pesos.

Fotografías de José Antonio Alcaraz





sjl