Con amparo y juicio, regidores de Pachuca buscan tirar inhabilitación

Lo que se reclama es la omisión de la Contraloría Municipal, que no nos notificó ni nos requirió violentando nuestro derecho y audiencia. Esta inhabilitación fue dolosa, pues al día de hoy no se nos ha notificado por parte del ayuntamiento y no creo que les interese hacerlo pues ahí encontraremos elementos o irregularidades que haremos valer ante las autoridades".