Con amenazas de muerte, confunden a hidalguense con barrista queretano

EL ARENAL.- A raíz de los hechos de violencia registrados el sábado por la noche en el estadio del Querétaro cuando aficionados se enfrentaron a golpes, una persona difundió información personal de un hidalguense a quien lo catalogó como supuesto barrista de los Gallos Blancos.

Por dicha acción, Gilberto Reyes Sampero, originario de El Arenal, denunció que ha recibido amenazas incluso de muerte a través de sus redes sociales y por ello añadió que teme contra su integridad y la de su familia; por ello, publicó un video para hacerle frente a lo que dijo difamaciones en su contra.

La explicación: "Ni vivo en ese estado"

En el clip, explicó que tras la pugna en el juego Querétaro-Atlas alguien difundió los nombres de usuario de su Facebook y Twitter y le fincó responsabilidad junto a los presuntos culpables del hecho; pero en primer lugar aclaró que vive lejos de donde fueron los hechos, aproximadamente a 195 kilómetros de distancia.

"La verdad como pudieron ver soy del estado de Hidalgo, un poco lejos del estado afectado por el problema del día de ayer (sábado)", expresó en el material con duración de 2:54 minutos. Pero fue más allá y asentó que no posee preferencias por el balompié y sus conocidos lo saben.

Fue a un velorio y luego a su casa

Pero para reforzar aún más su defensa de que no se encontraba en el estadio La Corregidora como trataron de imputarle, Reyes Sampero explicó que el día de los hechos en tal recinto él se encontraba por la mañana en el velorio de un familiar; mientras que a las 13:30 horas fue a un municipio cercano de donde vive: Actopan.

De dicha vista, anexó un ticket de compra de un refresco en un establecimiento, así como capturas de pantalla de sus ubicaciones; mientras que a las 19:30 ya se encontraba en su residencia con su familia, hora en la que aproximadamente ocurrió la batalla campal entre barras de aficionados del Querétaro y Atlas.

Teme por su integridad; pide cesen amenazas y difamaciones

Tras explicar que no había manera de que hubiera participado en los hechos violentos, el joven expresó que teme por su integridad, la de su familia y conocidos, ya que acusó que durante la noche recibió fuertes amenazas en sus redes sociales, algunas de ellas incluso atentaban en su contra, por lo que cerró sus cuentas.

"Les pido por favor que dejen de compartir información falsa como lo son mis perfiles, ya que también están dañando mi reputación; como podrán ver, no me parezco a nadie de las fotos que andan publicando", expresó Reyes Sampero, al añadir que actualmente vive una situación difícil y no sabe qué hacer.

"Tal vez yo corra peligro por una mala persona que quería ganar la noticia o quería hacer una mala broma... De antemano les doy gracias por escuchar mi atención, ante esto, también le doy mis condolencias a las familias afectadas por los lamentables hechos ocurridos, espero que en algún momento se haga justicia."

