¿Compraste un auto y resultó ser robado? esto debes hacer

PACHUCA.- El mercado de segunda mano, sin importar el producto, será el más solicitado por los costos más bajos, variedad de opciones o facilidad para acceder a él, como en el vehicular, pero en ocasiones surgen problemas como que el artículo sea probado y no se haya dicho al momento de la venta.

En el caso de un automóvil, poseer uno con esa catalogación significa un riesgo para el nuevo propietario, ya que las compras de "buena fe" ya no existen en el código penal y aunque genuinamente no se supiera que tal era hurtado, para la ley significó que sencillamente no te importó y puedes ser castigado.

TOMA NOTA ANTE ESTAS SITUACIONES

A) Si te marcaron el alto debido a que el vehículo era robado, lo primero que debe hacerse es evitar bajarse de la unidad.

Lee más en LSR Hidalgo: Santiago, de 9 años, pide apoyo para tratar leucemia que volvió a atacarlo

B) Si ya pasaron más de tres días desde la compra, entonces pasó el tiempo jurídico en que el delito fue reportado, o si no hay orden de aprehensión, una detención sería ilegal y violaría los artículos constitucionales 14 y 16.

Foto: especial

PERO SI YA LO SABES

A) Una vez con el conocimiento de que el vehículo es hurtado, lo primero a hacer es guardar el vehículo, no usarlo hasta aclarar su situación y no venderlo, pues puede causar más problemas.

B) Tratar de buscar al vendedor y dialogar para llegar a un acuerdo y así deshacer la compra.

C) Pero de no ser posible lo anterior, podría investigarse si la persona cuenta con alguna denuncia por el auto vendido e incluso otras ante el Ministerio Público(MP).

Foto: especial





D) Aunque lo más recomendable es acudir al MP para presentar una denuncia contra el vendedor o el responsable, aunque sin llevar la unidad.

E) Si ya se desahoga un proceso por dicha situación, lo ideal será contar toda la verdad al abogado sin omitir detalles, pues en ocasiones las autoridades realizan acciones que violan las garantías individuales y el defensor puede utilizar tales para llevar el caso a un juicio de amparo.

Foto: especial





F) Destruir o vender un auto por partes solo podrá ser considerado como opción si existe una forma legal de hacerlo.

ASÍ PUEDES SABER SI UN VEHÍCULO ES ROBADO

Un primer paso para evitar lo anterior, es la prevención, por lo que antes de adquirir un auto deberá verificarse si tal cuenta con reporte de robo y ello puede hacerse en la página del Registro Público Vehicular (Repuve).

También, debe evitarse comprar con los llamados "coyotes" o en lotes improvisados en la calle, pues las unidades ofertadas pueden ser robadas, además de traer problemas y daños de los que no se avisarán.

Foto: captura





cem