¿Cómo deshacernos correctamente de los desechos y evitar que tapen el drenaje?

PACHUCA.- Ante las condiciones climáticas en los últimos dos días, se han generado afectaciones en las vialidades de Hidalgo, en especial de la Zona Metropolitana de Pachuca; dichas situación fue atribuida a el material de arrastre que se atasca en las rejillas y coladeras de la vía pública, lo cual es un problema que se puede resolver con el correcto manejo de los residuos desechos sólidos.

Lodo, llantas, basura, plásticos, tepetate, perros muertos y escombros de obras son algunos de los residuos que causaron el taponamiento del sistema de desagüe, informó la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (Sopot) y detalló que fueron retirados 21 metros cúbicos de material de arrastre en los puentes elevados 11 de Julio y CEUNI.

Algunos de estos materiales no se pueden evitar en los desagües, sin embargo, los desechos que generan los humanos pueden ser dispuestos en el lugar correcto para evitar las inundaciones.

BASURA

Cartón, vidrio, aluminio, PET, tetra pack, entre otros materiales que se desechan del hogar, negocios, organizaciones o cualquier otra parte pueden separarse por tipo y posteriormente ser vendidos en a los depósitos de reciclaje o, en su caso, ser entregados al servicio de recolección de basura.

En caso de esperar el camión de basura, las autoridades del municipio piden que se saque la basura en los días y horarios establecidos, esto para evitar que la fauna de la región desgarre las bolsas y esparzan los residuos en la vía pública, ya que podría terminar obstruyendo las rejillas.

Asimismo, se recomienda no tirar los desechos en la vía pública cuando se transita por algún lugar, ya sea a pie o en algún vehículo.

ESCOMBRO

En el caso de los escombros de alguna obra, también podrían causar la obstrucción del sistema de desagüe, por lo que, estos no deberán ser colocados o dejados cerca de coladeras o rejillas parte de la red de drenaje.

Se recomienda que los restos de las obras sean reutilizados o entregados a plantas que se dedican a reciclar este tipo de material, de no hacer esto, se pide que sean puestos en una zona que no cause afectaciones al medio ambiente ni a las vías públicas.

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que estos no se deben depositar en zonas de áreas naturales protegidas, barrancas, marismas, manglares, esteros, pantanos, humedales, estuarios, planicies aluviales, fluviales, recarga de acuíferos ni arqueológicas, y tampoco sobre cavernas, fracturas o fallas geológicas.

Además, deben estar al menos 500 metros lejos de ríos, arroyos, lagos y lagunas.

MASCOTAS O PERROS DE LA CALLE MUERTOS

En caso de que una mascota muera, los dueños deben disponer de su cuerpo como sea su deseo, pero sin afectar el entorno. Algunas personas los entierran en el patio de su casa, otras contratan servicios funerarios para sus acompañantes.

En ningún caso, el cuerpo del perro o gato que cuidaron puede ser abandonado en la vía pública, ya que es un foco de infección para la población y se convierte en material de arrastre que colapsa el sistema de drenaje en la temporada de lluvias.

En el caso de los perros y gatos abandonados sin rabia, el enterramiento se realiza en fosas o rellenos sanitarios, en lugares autorizados por la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente Estatal, es decir, que se deberá reportar el hallazgo de algún animal muerto en la vía pública para que las autoridades realicen las diligencias correspondientes.

A las personas que localizan el cadáver de algún animal en la calle, se les recomienda cubrirlo con cal para evitar que vuelen las esporas y se presente alguna infección; así como reportar el hecho a las autoridades locales.

emh