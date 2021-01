Clases a distancia causan fatiga y desmotivación a estudiantes

PACHUCA.- La monotonía de las clases a distancia en el contexto de la pandemia por covid-19, contribuye al cansancio, fatiga y desmotivación en los estudiantes desde nivel básico hasta superior.

Así lo expusieron los psicólogos Lorena Ramos Hernández y Milton Niels Medécigo Hernández durante el diálogo semanal de crianza positiva que organiza Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A. C. (Seiinac).

El psicólogo Miltón Niels señaló que a casi un año de las clases a distancia como una medida para evitar contagios del virus SARS-CoV-2, existe una sensación de hartazgo y hastío entre los estudiantes.

Lo anterior, tras explicar que no estar en un salón de clases con interacción entre alumnos afecta los procesos de motivación, adicional a que no todos los estudiantes cuentan con las herramientas para el aprendizaje en la modalidad en línea.

Evidentemente con el paso de los meses y del tiempo, naturalmente la motivación baja (...) esta situación ocasiona que vaya mermando y ocasionando que exista la sensación de hartazgo, de más de lo mismo, de cuatro paredes, somos seres sociales y ese contexto se va perdiendo".

El psicólogo también precisó que la sensación de hartazgo cambia de acuerdo a los niveles educativos, pues los jóvenes tienen diferentes horarios de clases y catedráticos.

Mientras que los alumnos de primaria tienen un solo profesor que imparte sus clases de forma corrida y con ciertas reglas sobre no platicar, no interrumpir al docente, no comer, tener prendida la cámara todo el tiempo.

No es lo mismo tener un contexto áulico donde hay motivación y factores de creatividad, esto cambia porque los estímulos que tenemos son otros al no estar en un salón de clases".

Al respecto, la psicóloga Lorena Ramos puntualizó que entre las estrategias para evitar la desmotivación escolar está el establecimiento de horarios de estudio, comida y tiempo libre.

Sabemos que los espacios no son adecuados en este momento, pero lo que facilitaría es tener lugares adecuados, donde los alumnos estén trabajando que tengan lo necesario, iluminación ventilación, que los niños estén sentados sin hambre y sin sueño".





