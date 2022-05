Ciudadanos de Pachuca buscan ayuda para rescatar a perrito que cayó en canal

PACHUCA. - Tras cinco días de solicitar ayuda a las autoridades estatales y municipales de Pachuca para sacar a un perro que cayó a un canal de aguas pluviales, rescatistas y ciudadanía en general convocaron a la sociedad civil para ayudar al rescate del lomito.

Este sábado, se prevé que puedan ayudar al perro, quien desde el pasado lunes 16 de mayo cayó al canal de aguas pluviales ubicado en la entrada al fraccionamiento Haciendas Hidalgo, en el boulevard Colonias-Santa Catarina, Pachuca.

Ninguna autoridad se ha comprometido a ayudar. Desde el día lunes, se habló a los bomberos de Hidalgo y se les comentó que se necesitaba ayuda para poder sacarlo; nos dijeron que nos ayudarían en un lapso de 40 minutos, pero pasó el tiempo y no llegaron", dijo Alba Luisa Jiménez del Ángel, presidenta de la asociación La Jauría de Balú.

Posteriormente, dijo, hablaron a la Secretaría de Seguridad Pública de Pachuca para solicitarles el apoyo; sin embargo, "ellos nos dijeron que estaba facultados para atender este tipo de casos".

Ante la nueva negativa, insistieron con los bomberos, quienes, tras la tenacidad de los rescatistas, hasta las 22:00 horas acudió una unidad. Sin embargo, al ver la situación, dijeron que no podían hacer nada, y se fueron; también, agregaron que no tenían muchas unidades y que había mucho trabajo, por ello no pueden ayudar.

A fin de salvar su vida, vecinos del fraccionamiento intentaron meterse para sacarlo. Sin embargo, el lomito se espantó y terminó corriendo dentro del canal. Cabe señalar que, en otros momentos, elementos de Protección Civil de Pachuca y Bomberos de Hidalgo han intervenido para sacar perros en el Rio de las Avenidas.

No hemos recibido ayuda y la situación es peligrosa pues son tres metros de altura para poder bajar al perrito. Lo que estamos solicitando en este momento es la solidaridad de la sociedad para conformar una cuadrilla de rescate y nosotros seamos quienes lo hagamos", agregó Luisa Jiménez.

Para que coma el perrito, los vecinos han estado bajando cubetas con croquetas y agua para evitar que muera de hambre. Cabe señalar que, a simple vista, el lomito presenta aparente roña, por lo que es importante rescatarlo para que reciba atención veterinaria.

Finalmente, dijo que necesitan una camioneta grande con la que puedan transportar la trampa jaula para sacar al perro del canal. Además, voluntarios para llevar a cabo el rescate, y una escalera larga de más de tres metros.





