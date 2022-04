Circula en redes video de boa captada supuestamente en la huasteca hidalguense

ATLAPEXCO.- En redes sociales circula el video de una boa que rebasa los tres metros de longitud, cruzando una de las vías de la huasteca hidalguense.

De acuerdo con la cuenta de Facebook Orgullosamente hidalguense, el video fue grabado por un usuario en el municipio Atlapexco, Hidalgo.

"Huasteca linda como te voy a olvidar si nací con tu querencia, si nací con tu cantar. Cuidémonos y cuidemos la fauna local", es el mensaje que acompaña el video que ha generado polémica y se ha viralizado en la web.

Entre los comentarios se encuentran quienes piden el cuidado de la naturaleza, se impresionan o atemorizan por el animal, pero también quienes dudan, y califican de falso el video.

Un usuario asegura que en Hidalgo no existe este tipo de especies y que el video se trata de una grabación en Asia.

Cabe recordar, el caso de la captura de una boa constrictora de dos metros y medio de longitud en uno de los domicilios de la comunidad Huitzotlaco, en Atlapexco, en marzo de 2020.

Por la exuberancia de los bosques y el clima, entre la fauna de Atlapexco se encuentran especies de mamíferos tales como el gato montes, tigrillo, jabalí, venado, armadillo y conejo. Diversas especies de aves, como el halcón y la lechuza; además de una gran variedad de reptiles como la víbora de cascabel y coralillo entre otras.





