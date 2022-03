Cincuentón acosa a una menor de edad y a su hermana en super de Pachuca

PACHUCA.– Un hombre almacenó en su celular cuatro fotos de Xiadani de 25 años de edad y su hermana menor de 17, a quienes fotografío mientras las jóvenes compraban productos en un supermercado localizado en Pachuca.

En entrevista con LSR Hidalgo, Xiadani narró su caso para alertar a otras mujeres que acuden al Chedraui localizado sobre el bulevar Nuevo Hidalgo.

Los hechos ocurrieron la tarde del domingo 27 de febrero, la mujer de 25 años salió en compañía de su novio y también su hermana menor.

Al interior de la tienda encontraron a un hombre de unos 50 años, robusto, tez morena, con bigote y lentes, todos coincidieron en un pasillo y ahí fue cuando Xiadani y su hermana fueron retratadas.

Las jóvenes se percataron de las fotografías porque el celular sonó cuando el señor tomó la foto, aunque al momento el hombre fingió hablar por teléfono.

Escuchamos que sonó la cámara, volteamos a ver y él estaba como mandando mensaje, tomando fotos de los productos, hablado por teléfono, lo dejamos pasar, pero la persona nuevamente puso el teléfono casi enfrente de nosotras y ahí fue cuando me di cuenta".

Mientras Xiadani y su novio le reclamaron al sujeto, la hermana menor fue por tres elementos de seguridad del supermercado.



El personal de la tienda auxilió a los jóvenes y entre todos le pidieron al señor que mostrara su celular, al abrir la galería de fotos encontraron las imágenes de las jóvenes.

Al mostrar su álbum de fotos estaban las fotos mías y de mi hermana, no sabemos desde qué momento de la plaza nos venía siguiendo (...) el señor no salía de su dicho de decir que no nos había faltado al respeto y que no nos agredió".

Xiadani y su hermana le pidieron al hombre que eliminara sus retratos y agregaron que, por los nervios, no llamaron a la patrulla y el hombre se marchó de la tienda.



Sin embargo, Xiadani agregó que debido a que su caso lo divulgó en redes sociales, algunas personas se contactaron con ella para avisarle que el individuo que las acosó trabaja en una instancia gubernamental.

Xiadani explicó que a partir de esa información busca asegurarse a través del área de recursos humanos de la dependencia que sea la misma persona para posteriormente analizar si realizaría una denuncia.

