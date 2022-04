Ciclovías, abandono institucional a una alternativa de movilidad en Pachuca

PACHUCA.- Baches, grietas, hundimientos y hasta un árbol en el camino son los obstáculos con los que se encuentran diariamente ciclistas de Pachuca, además, hace dos años no opera la renta de bicicletas hibridas, a consecuencia de la falta de mantenimiento a la red de ciclovías por parte de las autoridades municipales.

Con una inversión de de 51 millones 806 mil 470 pesos, entre 2012 y 2016 las autoridades municipales en turno crearon el sistema de Senderos Verdes y las Ciclovías para conectar a por lo menos 17 colonias de Pachuca a través de circuitos que comprenden en su totalidad 38 kilómetros para dar movilidad urbana y segura a ciclistas y peatones.

"He tenido incidentes en la ciclovía, quizá no graves, pero sí me ha pasado que, por falta de limpieza y mantenimiento, una vez se me ponchó la llanta de mi bicicleta porque había clavos. Hoy, tristemente, veo que siguen apareciendo baches, grietas y hay algunos tramos que se hunden, eso desmotiva".

Así lo expresó Iván Flores Caudillo, de 25 de años, ciclista de Pachuca quien desde hace más de cinco años utiliza esta red de ciclovías y, con preocupación, hace un llamado a las autoridades municipales y estatales para que no dejen que se deteriore más esta infraestructura ciclista.

En entrevista con La Silla Rota, Iván Flores dijo que comenzó a usar la bicicleta para trasladarse a la escuela. Ahora, sigue siendo su principal medio de transporte a su trabajo, por lo que de manera regular usa las ciclovías.

"Los percances que he tenido son más por obstrucción, pues hay tramos deplorables, que por caer en algún bache o desnivel, pues como transito frecuentemente ya hasta sé dónde bajar la velocidad o hacerme a un lado", comentó.

LOS 26 PUNTOS MÁS PELIGROSOS

La Silla Rota Hidalgo realizó un recorrido por el sistema de ciclovías de Pachuca, identificando 26 puntos peligrosos para los ciclistas, los cuales incluyen baches, grietas, hundimientos, coladeras destapadas, bolardos en mal estado, ambulantaje y hasta un árbol que obstaculiza el paso de ciclistas.

Las ciclovías con más desperfectos es la que se ubica atrás de la Preparatoria 1, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), y que colinda con las colonias Maestranza, Rojo Gómez y Aquiles Serdán, ahí se concentran grietas, baches y falta de alumbrado.

"Sí me ha tocado baches en ese espacio. Hay uno muy marcado, tienes que bajar la velocidad y pasar con mucho cuidado si no traes buenas llantas, se pueden ponchar o hasta una caída puedes sufrir", expresó Iván Flores.

¿CUÁNTO COSTÓ CONSTRUIR ESTA INFRAESTRUCTURA?

Para la construcción de los Senderos Verdes y las Ciclovías en Pachuca, entre 2012 y 2016, los gobiernos estatal y municipal erogaron 51 millones 806 mil 470 pesos, de los cuales, el 36.74 por ciento, es decir, 19 millones 035 mil 732 pesos, fue licitado a la persona física Joel Rodríguez Mejía.

En total se construyeron 38 mil 272.5 metros de senderos verdes (38.2 kilómetros) para peatones y ciclovías para ciclistas, con la intención de dar movilidad urbana para conectar diversos puntos, de forma recreativa, de la ciudad de Pachuca.

Estas ciclovías conectan 17 colonias de Pachuca: Maestranza, Constitución, Aquiles Serdán, Rojo Gómez, Punta Azul, Parque de Poblamiento, Plutarco Elías Calles, ExHacienda de Coscotitlán, ExHacienda de Guadalupe, Valle de San Javier, Periodistas, Doctores, Real de Minas, Ciudad de Los Niños, La Paz, Nueva Francisco I. Madero y Canutillo.

EMPRESA/PERSONA FÍSICA MONTO CONTRATADO

Arq. Joel Rodríguez Mejía $19,035,732.67

Ricardo Cano Gómez $10,762,747.93

Operadora Mersi SA de CV $7,544,405.74

María Isabel Cruz Ortíz $5,951,281.65

C. Enrique Azpeitia Medina $2,916,712.88

CONASH SA de CV $1,964,048.38

Arq. Irvin Daniel Cruz Rodríguez $1,840,131.39

Grupo Constructor ICSI SA de CV $1,039,646.87

Befalex, SA de CV $751,763.07

TOTAL $51,806,470.58

REVOLUCIÓN URBANA SEÑALÓ LOS PUNTOS ROJOS

Carlos Alejandro Wong Rubio, encargado del departamento de Ciclismo y Peatones de la asociación civil Revolución Urbana, dijo que hay abandono y hasta ignorancia de las autoridades, al pensar que este proyecto no fue un plan que dio fruto.

"En realidad es un proyecto muy bueno, pues hoy vemos a cientos de personas en todo el día transitando por las ciclovías, algunas viven cerca y otras acuden a hacer ejercicio y mejorar su salud. Hace más de un año hicimos una intervención en la ciclovía para señalar los puntos que necesitan mantenimiento", dijo.

Sin embargo, este trabajo de la agrupación social no fue visibilizado por las autoridades del municipio, quienes ignoraron la petición de los ciclistas.

PEATONES Y CICLISTAS

En la ciclovía ubicada en el Río de las Avenidas, en la colonia ExHacienda de Coscotitlán, corredores realizaron un "enroque" de la ciclovía y el sendero. Esto al justificar que les perjudica menos correr en asfalto que en pavimento.

"En esta zona, mucha gente adulta mayor que va a caminar o a correr, se tomaron muy enserio de que ´aquí van solo peatones´, pues ellos cambiaron ´a su parecer´ el uso de la ciclovía, precisamente, por la falta de señalética. Esto, en algún momento, ha causado un problema de ´choque o confrontación´, ellos exigen que ningún ciclista esté ahí, pues ellos mismos han pintado un emblema del peatón en el carril de las bicicletas", comentó.

LAS CICLOVÍAS HAN FUNCIONADO

El activista dijo que las ciclovías han resultado, pues como asociación civil que organiza rodadas urbanas, han visto el incremento exponencial en el uso de este medio de transporte.

"Quizá las autoridades no lo vean, pero esta infraestructura funciona. Lamentablemente, el municipio no ha tenido mucho interés, pues no se dan a la tarea de checar su situación; con quienes hemos tenido más acercamiento y disposición son con la Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo (Semoth), aunque ellos están limitados por la falta de recursos", dijo Alejandro Wong.

BICICLETAS HIBRIDAS

Tras la inauguración de las ciclovías, en mayo de 2016, simultáneamente se puso en marcha el proyecto de movilidad urbano Bicicapital, impulsado por el entonces alcalde Eleazar García Sánchez, siendo el primer sistema de transporte público de bicicletas hibridas en Latinoamérica.

En ese año, el municipio invirtió 18 millones 228 mil 471 pesos para la construcción de seis Ciclo Estaciones, sistemas de videovigilancia, centros de carga de baterías, la compra de 140 bicicletas híbridas y 20 mecánicas para dar movilidad a los usuarios de la capital hidalguense.

La renta de bicicletas hibridas en Pachuca costaba 365 pesos. Esta membresía anual operaba en seis Bici Estaciones, que daban servicio de lunes a viernes de 6:30 a 21:30 horas, sábados y domingos de 8:00 a 16:00 horas.

Los usuarios podían usar una bicicleta hibrida solicitándola en la estación para ocuparla por una hora; aunque, para renovar el tiempo, es decir, otra hora, tenían que regresar a la estación a sacar un nuevo ticket, pues, de lo contrario eran multados. Cabe señalar que para evitar que se las robaran, tenían un sistema de Geolocalización GPS.

En 2018, se informó sobre el robo de tres bicicletas hibridas, las cuales fueron localizadas en Nezahualcóyotl, Estado de México.

Como dato, a la llegada de la administración panista de Yolanda Tellería Beltrán, se cambió el nombre a Pachuca en Bici.

PANDEMIA Y OLVIDO

A finales de marzo de 2020, con el inicio de la pandemia de covid-19, las autoridades de Pachuca determinaron cerrar la renta de bicicletas hibridas, pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó su uso como una forma de evitar aglomeraciones en transporte público, además de los beneficios para la salud.

Hasta la fecha este proyecto está detenido por el gobierno de Sergio Baños Rubio, pues las bicicletas hibridas y mecánicas están arrumbadas en una bodega ubicada en el edificio de la Contraloría Municipal, es decir, calles arriba de la presidencia municipal de Pachuca.

Para el ciclista Iván Flores, la decisión del ayuntamiento de Pachuca de quitar el programa de renta de bicicletas hibridas fue "algo bastante tonto"; de hecho, señaló que a raíz de la pandemia de covid-19, se incrementó el uso de bicicletas.

"En pandemia es más seguro moverse en bicicleta que en transporte público, pues ahí se tienen contacto directo con la gente. En cambio, en la bicicleta vas solo y además te ejercitas y eso ayuda a tener salud", opinó.

En cuanto a las seis Bici Estaciones, tres han sido vandalizadas y saqueadas. En el caso de la estación Sendero de las Américas, ubicada atrás de la Preparatoria 1, fue quemada a principios de en enero, y se han llevado su estructura metálica, dejando el puro esqueleto.

En la bici estación Prepa 3, se han robado hasta la cámara de videovigilancia y se han causado destrozos. También, en la estación Maestranza, su infraestructura se deteriora día con día.

AYUNTAMIENTO NO RESPONDE

La Silla Rota Hidalgo buscó al ayuntamiento de Pachuca a fin de saber si existen programas o proyectos para la rehabilitación de las ciclovías y el reinició o cancelación de este programa de movilidad de las bicicletas hibridas; sin embargo, hasta el momento, no ha respondido a la petición de información.

LOS 25 PUNTOS MÁS PELIGROSOS

1. FISURA Y HUNDIMIENTO DE LA CICLOVÍA (Atrás del fraccionamiento La Maestranza, cerca de la calle Carlos Castelán)

2. BACHE 1 (ciclovía ubicada a la altura del Centro Universitario Continental, colonia Maestranza)

3. BACHE 2 (ciclovía ubicada a la altura del Centro Universitario Continental, colonia Maestranza)

4. ASFALTO DESGASTADO (ciclovía ubicada a la altura del Centro Universitario Continental, colonia Maestranza)

5. GRIETAS Y BACHE Sendero Las Américas" (atrás de la preparatoria 1 de la UAEH, casi al llegar a la avenida Juárez)

6. DESGASTE DEL ASFALTO. Ferrocarriles Nacionales (cerca del Colegio Londres)

7. SE INVIRTIERON LOS CARRILES: PEATONAL – BICICLETAS (Río de las Avenidas, colonia Ex Hacienda de Coscotitlán)

8. FRACTURA DE CICLOVÍA (Río de las Avenidas, colonia Ex Hacienda de Coscotitlán, cerca del Salón Florida)

9. OBSTACULO ÁRBOL (Río de las Avenidas, colonia Ex Hacienda de Coscotitlán a la altura de Pemex)

10. TAPA SOBREPUESTA DE COLADERA (Río de las Avenidas, llegando a la Rotonda de los Hombres Ilustres)

11. PISO HUNDIDO (Río de las Avenidas, llegando a la Rotonda de los Hombres Ilustres)

12. BOLARDOS ROTOS (Dr. Ramiros Ulloa, en la Glorieta de Francisco I. Madero)

13. OBSTRUCCIÓN DE PUESTO AMBULANTE (Frente al Hospital General de Zona 1 del IMSS)

14. OBSTRUCCIÓN DE PUESTO AMBULANTE (Av. Nueva Francisco I. Madero, cerca del Hospital General de Pachuca)

15. PISOS HUNDIDOS (Av. Nueva Francisco I. Madero, cerca del Hospital General de Pachuca)

16. FRACTURA DE PISO (Carretera Pachuca-Tulancingo, a la altura del Centro Integral de la Juventud)

17. COLADERA DESTAPADA (Carretera Pachuca-Tulancingo, a la altura del Centro Integral de la Juventud)

18. PISO LEVANTADO (Carretera Pachuca-Tulancingo, a la altura del Centro Integral de la Juventud)

19. PISO FRACTURADO (Av. Universidad colonia Ciudad de los Niños, frente al domicilio con número 303)

20. FALTA DE BOLARDO (AVENIDA 4, colonia Plutarco Elías Calles)

21. FALTA DE BOLARDO (AVENIDA 8, colonia Plutarco Elías Calles)

22. FALTA DE BOLARDO (Bulevar El Minero, a la altura del puente de la Técnica 38)

23. ENDIDURA (Bulevar El Minero, a la altura de un negocio de venta de láminas)

24. PELIGRO POR PEATONES (A un costado de la Central de Autobuses de Pasajeros de Pachuca)

25. FALTA DE ILUMINACIÓN (A la altura de la colonia Plutarco Elías Calles)

26. AUTOMÓVILES OBSTRUYEN CICLOVÍA (Carretera Pachuca-Tulancingo)





sjl