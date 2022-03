"Chofer de AVM me quería bajar en la carretera", joven alerta a pasajeras

PACHUCA.– Andrea compró un boleto de autobús en la terminal de Tlahuelilpan con dirección a Pachuca, a los 15 minutos del recorrido el chofer paró el camión para bajar a la joven en medio de la carretera. Ninguno de los pasajeros auxilió a la mujer.

Los hechos ocurrieron cerca del mediodía del sábado 19 de marzo en un autobús de la línea Autotransportes Valle del Mezquital (AVM), la madre de Andrea –nombre que fue modificado- narró la experiencia que le sucedió a su hija para alertar a otras pasajeras.

"Andrea me llama, yo oigo sus gritos, ella me decía: mamá, mamá, me quieren bajar del autobús. Yo le pregunté que en dónde estaba y ella me dijo que en la carretera, en medio de la nada".

UN TICKET, EL PRETEXTO

Después de recorrer unos kilómetros, el conductor paró el camión para recoger los boletos, pero Andrea guardó el ticket en su mochila y no lo encontró. Enseguida el chofer le gritó.

"Mi hija no encontraba el boleto y se puso nerviosa. El tipo le estaba grite y grite, yo lo oí porque ella me llamó. El chofer le decía: bájate, bájate, eres una gorrona. Mi hija le contestaba que había pagado el boleto, pero el tipo seguía gritando horrible".

Debido a que la madre estaba en altavoz le pidió al conductor que se tranquilizara, le mencionó que si el problema era el ticket, lo volvería a pagar cuando estuvieran en Pachuca, pero el conductor mencionó no conduciría el camión si la joven no descendía.

Entre el griterío mi hija encontró el boleto y se lo entregó, pero él le decía que le valía, que se tenía que bajar".

Mientras todo ocurría ninguno de los demás pasajeros ayudó a Andrea, nadie cuestionó al chofer la insistencia de dejar a la joven en la carretera, en un lugar que no era parada oficial.



"Mi hija me dijo que todo era campo, sin casas, ni tiendas, nada. Lo que me llamó la atención fue la insistencia de que Andrea se bajara a como diera lugar (...) qué tal si después pasaba otro vehículo y se la llevan", dijo la madre de familia.

ALERTA AL 911

Andrea se negó a descender del autobús, mientras que su mamá alertó de la situación al 911.

Lee también en LSR Hidalgo: Secundaria de Pachuca no ha reabierto, no tiene agua ni luz y fue saqueada

En el número de emergencias atendieron su caso y enviaron una patrulla municipal de Pachuca a la central de autobuses de la ciudad, donde descendería Andrea. Ella llegó entre las 13:30 y 14: 00 horas.

Los policías comunicaron los hechos a la seguridad privada de la central camionera. La joven se reunió con su mamá y juntas fueron a interponer una queja con el responsable de la línea Autotransportes Valle del Mezquital.

Todavía cuando llegó mi hija a la central y confrontamos al tipo, él dijo que no era verdad y que no teníamos por qué haber hecho por tanto escándalo".

La madre de Andrea indicó que en AVM sí anotaron su queja e incluso le dieron un folio de seguimiento, pero hasta la última semana de marzo, no había respuesta respecto a algún castigo para el conductor.



MADRE PIDE EMPATÍA DE PASAJEROS

La madre de Andrea pidió a las pasajeras que se trasladan en dicha ruta que estén alerta de los conductores y describió al chófer del incidente como un hombre de 48 a 50 años de edad, de estatura baja, robusto, pelón y con lentes.

También pidió a las personas que sean empáticas cuando observen unos hechos similares pues dijo, nadie auxilió a su hija.

"Hay que ser empáticos y si vemos una situación así deberíamos ayudar. Puede ser tu hija, tu hermana, tu mamá".

Finalmente, la madre recomendó a las usuarias ver las características de un camión antes de abordar, tomar las placas de los vehículos y de ser posible, mandar la ubicación en tiempo real a conocidos.





sjl