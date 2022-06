Chicas cuídense mucho, dijo joven acosada en Piracantos

PACHUCA.- Sarahí narró en un video que fue víctima de acoso sexual por parte de un hombre presuntamente en estado de ebriedad que se le acercó a ella con todo y su camioneta en Piracantos, por lo que reiteradamente llamó a las mujeres a que se cuiden.

En el clip, que el portal Alcoholímetro Pachuca rescató, la joven narró que se encontraba realizando sus actividades de campo, ya que su trabajo no es de oficina, pero un individuo a bordo de una pickup blanca la interceptó.

En ese sentido, añadió que el sujeto le preguntó una dirección, pero luego los cuestionamientos hacia ella fueron más personales, lo que le hizo sentir temor: "Entonces noté que el tipo venía muy borracho", dijo.

Lee más en LSR Hidalgo: Él es Joan, el primer policía estatal trans; busca abrir puerta a más personas

No obstante, una mujer que estaba cerca se percató de la situación y acudió a respaldar a Sarahí, a quien la acompañó a un lugar con mayor iluminación; aunque tal no detuvo al hombre de la camioneta quien la siguió y se estacionó cerca.

Avisé a conocidos y familiares y me metí a una farmacia. Chicas, no sé qué intención tenía el tipo, pero sentí mucho miedo, de verdad nunca me había pasado una situación así. Por favor, cuídense mucho."

Ante lo anterior, asentó que lleva consigo un taser, pero aceptó que tal medida no sería suficiente, pues de un golpe podría ser despojada del artefacto de defensa, por lo que reiteró su llamado de que las mujeres se cuiden y no salgan solas.



"Porque ahorita hubo gente que me ayudó, no sé qué hubiera pasado, no esperemos a que nos pase algo. La Policía reaccionó rápido, pero no se confíen; estoy temblando de miedo porque estaba sola, trabajando y ni si quiera iba vestida de una manera rara."

ESTAS SON LAS CIFRAS DELICTIVAS CONTRA MUJERES

Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) asentó que de enero a abril Hidalgo registró cuatro feminicidios, nueve homicidios dolosos y 19 culposos.

Así como 359 carpetas de investigación por lesiones dolosas y 312 en la variante culposa; tres secuestros; 37 extorsiones; cuatro hechos de corrupción de menores; cinco de trata; 2 mil 218 denuncias de violencia familiar y 322 presuntas violaciones.

cem