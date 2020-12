Cerrarán comercios en Tizayuca a partir del 14 de diciembre

Cerrarán comercio no esencial en Tizayuca (Foto: Especial)

TIZAYUCA.- Los comercios de giro no esencial en Tizayuca cerrarán a partir del lunes 14 de diciembre, informó el Concejo Municipal de Tizayuca, a través de la dirección de Reglamentos y Espectáculos.

Este fin de semana iniciarán el operativo de notificación de suspensión de actividades a los comercios de giro no esencial; y será a partir del lunes que comiencen a aplicar las sanciones en caso de incumplimiento, mismas que van desde la suspensión provisional hasta la clausura definitiva del negocio, con base en el artículo 188 Fracción I-IX-X del Bando de Policía y Buen Gobierno.

Lo anterior, derivado del alto número de contagios por covid-19 que ha registrado el municipio y con fundamento en el "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas", publicado por el Diario Oficial de la Federación con fecha 29 de mayo de 2020 y relativo al acuerdo en sesión extraordinaria del Comité Jurisdiccional de Seguridad de Salud y de la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo con fecha de 8 de diciembre del año en curso.

Las actividades y giros suspendidos en concordancia a lo señalado por el Sector Salud son: antros, bares, cantinas, centros nocturnos, gimnasios, casas de juego, boliches, billares, parques acuáticos, balnearios, albercas públicas, así como eventos sociales en salones de fiesta (bodas, bautizos, posadas, graduaciones, cenas de fin de año, entre otros), de igual manera, juegos mecánicos o electrónicos infantiles, eventos de índole social, turístico, cultural, deportivo, religioso y de trabajo.

En cuanto a restaurantes, restaurante-bar, comedores, cocinas, se prioriza la venta de alimentos para llevar, con capacidad en el lugar de un 20 por ciento de las mesas ocupadas, y no podrán realizarse reservaciones a más de 5 personas por mesa.

Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas en estos establecimientos y el horario de cierre máximo será a las 20:00 horas con estricto apego al control de las medidas sanitarias en establecimientos fijos, semifijos y comercio ambulante.

Las tiendas departamentales, jugueterías, tiendas de conveniencia y comercio tianguis, mercados (al por menor de artículos no esenciales), deberá priorizarse la venta a través de plataformas digitales y en el caso de aforo presencial deberá ser del 20 por ciento y no estará permitido el acceso a menores de edad, no habrá servicio de probadores, excepto en el calzado.

Las indicaciones para centros deportivos, canchas de futbol y entrenamiento profesional al aire libre, los espacios abiertos sólo podrán funcionar para entretenimiento y en espacios cerrados, no podrá haber ningún tipo de evento deportivo.

Lee también en LSR Hidalgo: Festejo guadalupano en La Villita, restringido a 160 personas por misa









En salones de belleza, barberías, peluquerías y estéticas, el servicio deberá proporcionarse sólo por cita a una persona por cada trabajador, además de que el espacio deberá tener ventilación e igualmente deberá distribuirse gel antibacterial, realizarse la toma de temperatura, uso de cubrebocas obligatorio y sana distancia.





jgp