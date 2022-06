Cercanía de Fayad con AMLO es por madurez política, dice exdirigente del PRI

PACHUCA.- Erika Rodríguez Hernández, diputada local del PRI, defendió la cercanía que hay entre Omar Fayad Meneses, gobernador de Hidalgo, con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Esto luego que el presidente nacional de su partido, Alejandro Moreno, advirtió que los gobernadores Alejandro Murat, de Oaxaca, y Omar Fayad, de Hidalgo, de aceptar un cargo en el gobierno federal una vez que concluyan su administración, serán expulsados del tricolor.

"Yo creo que (la relación entre Fayad y el presidente de México) es la muestra más clara de una madurez política y la de un gobierno del estado que tiene que transitar con el presidente de la república. Sería un verdadero suicidio si no se hace ese vínculo o esa responsabilidad compartida", expresó.

La también expresidenta del PRI en Hidalgo resaltó que el gobernador Fayad ha trabajado de la mano con otras autoridades para mantener una buena coordinación en temas de seguridad y otros.

Por ello, pidió no hacer señalamientos cuando se trata solamente de comentarios al aire mientras no sea una realidad. Dijo que es probable que se busquen culpables por los resultados de la elección y que es momento de respetar la decisión de la ciudadanía y esperar los cómputos oficiales.

"LAS DERROTAS NI LAS VICTORIAS SON PARA SIEMPRE"

Respecto a la pérdida de la elección de gobernador de Hidalgo el pasado domingo 5 de junio, la legisladora tricolor declaró que "las derrotas ni las victorias son para siempre".

Consideró que además de que el PRI perdió, hubo abstencionismo que pudo ser consecuencia del hartazgo de la gente hacia los partidos, agregó que los institutos políticos no han ofrecido opciones a la ciudadanía para se sienta identificada.

"El día de la elección, la ciudadanía salió a votar libremente... lo único que sí me preocupa es que tenemos un enemigo que es el abstencionismo. El 52.42 por ciento de la gente no salió a votar y es algo que tenemos que atender, analizar desde mi partido ¿por qué no salen a vota?", cuestionó.

De acuerdo con el Programa de Resultados Preliminares (PREP) del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), el candidato común de Morena, PT y Nueva Alianza, Julio Menchaca Salazar, obtuvo 653 mil 181 votos.

Mientras que Carolina Viggiano Austria, del PRI, PAN y PRD, solo alcanzó 332 mil 484 sufragios, quedando en segundo lugar; le sigue el exaspirante de Movimiento Ciudadano, Francisco Berganza Escorza, con 32 mil 709, y en último lugar, el del PVEM, José Luis Lima Morales, con 12 mil 125.





