Cederá Pachuca al Gobierno de Hidalgo servicio de limpia y disposición de basura

PACHUCA. - El cabildo de Pachuca aprobó esta tarde celebrar un convenio con el Gobierno de Hidalgo para que la autoridad estatal sea la que preste el servicio de limpia, recolección selectiva, traslado, tratamiento, valorización y disposición final de los residuos sólidos urbanos generados en el municipio por un lapso de 20 años.

Por ello, el gobierno de Hidalgo, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnath), deberá de emitir una licitación para contratar a una empresa privada que construya el Relleno Sanitario Metropolitano y se encargue de la limpia y recolección en Pachuca.

El dictamen fue aprobado por 16 votos a favor y cuatro en contra, uno de ellos de la sindico Procuradora Jurídica, Liliana Mera Curiel, quien cuestionó algunas lagunas en el convenio como que hay "clausulas acéfala" en donde se establece los montos que el ayuntamiento deberá pagarle al gobierno del estado.

"Tenemos que poner mucha atención en cómo estamos haciendo este convenio. Me parece algo... no quisiera utilizar otras palabras, pero, me parece ilegal aprobarlo en esta forma, yo haría un llamado a los integrantes de la asamblea para no aprobarlos en estos términos, creo que más allá de beneficiar al municipio se verá afectado, sobre todo en su hacienda pública por los próximos 20 años", expresó.

Más información en breve...





mai