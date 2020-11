Casi 100 trabajadores de la salud contagiados de covid-19 en Hidalgo

PACHUCA.- En Hidalgo hay 99 trabajadores de la salud contagiados de covid-19, lo cual coloca a la entidad entre las 11 primeras del país con más casos, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud federal (Ssa).

Con base en el informe de personal de salud contagiado de coronavirus, la capital del país es la entidad con más contagios ya que hay 335 casos activos (que en los últimos 14 días tuvieron síntomas y fueron confirmados), después Guanajuato con 329, Nuevo León con 213, el Estado de México con 205 y Jalisco con 195.

Seguidos de Durango con 184, Coahuila con 178, Zacatecas con 163, Baja California con 113, Querétaro con 102 e Hidalgo con 99.

Estas 11 entidades acumulan el 70 por ciento de los actuales casos activos. Además, no hay ningún estado que no haya reportado casos de trabajadores de la salud que no se hayan contagiado.

En el país ya suman 151 mil 857 casos acumulados (3 mil 31 están activos), 34 mil 972 sospechosos y 236 mil 414 negativos.

Además, hay 2 mil 301 defunciones acumuladas y 191 sospechosas. Hidalgo ocupa la posición 14 de las entidades con más muertes de personal de salud a causa del virus SARS-CoV-2; sin embargo, el informe no detalla el número de casos específicos por estado.

En septiembre, Amnistía Internacional informó que México era el país con más trabajadores del sector salud muertos a causa del covid-19 en todo el mundo. Mientras que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó que el continente americano concentraba la mayor cantidad de contagios en este sector de la población a nivel mundial, y que la mayoría de los casos estaban en el territorio mexicano y estadounidense.

