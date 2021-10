Carlos se quedó sin trabajo por adeudos de la alcaldía a Tandem Ride

PACHUCA.-Carlos García pasó de trabajar recogiendo bolsas de basura en un camión recolector de la empresa Tandem Ride a pepenar cartón, botellas de PET, fierro viejo y todo aquello que se pueda reciclar para poder subsistir.

Junto con él, otros trabajadores han sido despedidos progresivamente en los últimos meses debido a que el gobierno municipal de Pachuca no ha pagado el servicio de recolección domiciliaria a la empresa de origen mexiquense.

A mí me ´despidieron´ hace cuatro meses. Nos bajaron de los camiones a varios, aunque ya llevamos mucho tiempo trabajando; yo entré cuando estaba Cambio Verde (en 2016) pero ahora, nos han dicho que no hay dinero para pagarnos y que quizá nos puedan recontratar cuando haya dinero".

Así lo expresó Carlos García (por miedo a una represalia pidió cambiar su nombre en la entrevista), joven de 28 años, que vive en la colonia Cubitos, quien se encontraba hurgando entre bolsas de basura que se acumulaban, por la falta de servicio de recolección, en la esquina de la avenida 16 de Septiembre y Ferrocarril Central, colonia Santa Julia.

En un diablito, el joven de 28 años de la colonia Cubitos, apilaba los pedazos de cartón que desde temprano recolectó entre la basura domiciliaria de varias colonias de la zona; en bolsas de plástico echaba las botellas de refresco y latas de aluminio. También, en una mochila coloca pedacería de metal, como unos amortiguadores de motocicleta que encontró.

Estos (amortiguadores) se venden bien como fierro viejo. Aquí, mínimo son como un kilo y medio o dos cada uno; realmente no se gana mucho, pero hay que hacer la lucha de juntar material para vender".

Desde 2016 entró a trabajar como "machetero" (trabajador que recoge las bolsas de basura y las deposita en el camión recolector) cuando aún operaba la empresa Cambio Verde, que trajo el exalcalde de Pachuca, Eleazar García.

Posteriormente, tras el cambio de gobierno con Yolanda Tellería, continuó laborando ahora bajo con la empresa Tecmed; a la llegada del Concejo Municipal, con Tania Meza, continuó con la empresa Tandem Ride hasta hace cuatro meses.

Realmente (Tandem Ride) solo nos dijo que como la alcaldía no ha pagado, ya no habría jale hasta nuevo aviso, por eso despidieron a varios. Incluso, hubo camiones que se llevaron a otros estados, no sé a dónde y, también, otros están descompuestos", indicó.

El joven de la colonia Cubitos detalló que por ese trabajo ganaba 3 mil pesos quincenales. El andaba en un camión, junto con otros dos compañeros, y se encargaban de llevarse los desechos sólidos al relleno sanitario de El Huixmí.

DESPIDIERON A SU HERMANO

Hace unas semanas, Carlos García, comentó que su hermano fue despedido al igual que otro grupo de trabajadores de la empresa Tandem Ride, por la misma razón. Su familiar, tiene insuficiencia renal, por lo que también se quedó sin seguro.

Por eso está este problema de las montañas de basura, pues no hay ni camiones ni personal. A mi hermano, creo que no debieron de despedirlo, pues está enfermo, nosotros no hemos querido hacer la demanda, pues nos dijeron que nos esperemos ya que nos recontrataran", dijo el joven.

Cuando empezó a trabajar, en 2016, recuerda que había alrededor de 300 trabajadores que se hacían cargo de la recolección de basura en la capital hidalguense. Sin embargo, a su salida calculó que el personal de limpia no llegaba a los 150.

Ante tal situación, hizo un llamado al presidente municipal de Pachuca, Sergio Baños Rubio, a que pague a la empresa para que así, junto con su hermano y otros compañeros, les sean devuelto su trabajo.

Hasta el momento, ni la empresa ni el ayuntamiento han fijado una postura sobre el problema en la recolección de basura en la ciudad. Hace una semana, fuentes al interior del gobierno municipal informaron que la empresa concesionaria del servicio disminuyó la flotilla de camiones recolectores de 25 a 8, debido a los adeudos que tiene el ayuntamiento.

Por a esta problemática, en las calles se observan camiones recolectores de basura de otras áreas de la alcaldía, como Parques y Jardines y del Panteón Municipal.

Cabe recordar que el pasado 2 de septiembre el cabildo capitalino aprobó ampliar hasta el 31 de diciembre la concesión de recolección de basura en Pachuca a la empresa mexiquense Tandem Ride SRL de CV.

Hace unos meses el presidente municipal de Pachuca Sergio Baños informó que mensualmente se erogaban alrededor de 3 millones 500 mil pesos a Tandem Ride por el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos en el municipio.





sjl