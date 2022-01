Capacidad hospitalaria de Hidalgo está a 43% de su capacidad

PACHUCA.- La entidad inicia la semana con 4 mil 996 casos de covid-19 y una ocupación hospitalaria del 43 por ciento; hasta el momento son ocho los hospitales que concentran la mayor cantidad de pacientes enfermos de coronavirus, así lo muestran documentos técnicos de la Secretaría de Salud a nivel federal.

Como desde el inicio de la pandemia, la concentración de casos está en Pachuca, que tiene mil 172 personas que han dado positivo a la enfermedad. Le sigue Mineral de la Reforma, con 468; Tulancingo, con 393; Tizayuca, 356; Tula, con 316 y Tepeji del Río, con 196.

Hasta abajo en la tabla, entre uno y tres casos, están: La Misión, Pacula, Tlanchinol, Atlapexco, Eloxochitlán, Huehuetla, Tianguistengo, Huautla, Jacala, Jaltocán, Nicolás Flores, Pisaflores, Xochiatipan, Xochicoatlán, y Yahualica.

En lo que tiene que ver con la ocupación hospitalaria, la entidad tiene 57 por ciento de lugares disponibles para personas que requieren algún tipo de atención por padecimientos respiratorios asociados al covid.

Los hospitales que marcan el 100 por ciento son: el General del Valle del Mezquital, situado en Ixmiquilpan; el integral de Jacala, el General de Tula, el de Apan, Tulancingo, y Actopan. Además de los hospitales Generales de Zona 33 en Tizayuca, y 8 en Ciudad Sahagún, estos últimos adscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En conferencia de prensa virtual más reciente, el secretario de Salud, Alejandro Efraín Benítez Herrera, externó que el indicador del 100 por ciento para un hospital no representa que no hay espacios de atención, "lugares tenemos y si no es un hospital será en otro, el gobierno los ha trasladado hasta en helicóptero".

Para las siguientes dos semanas el semáforo epidemiológico seguirá en verde. Cabe destacar que el ritmo de contagios en los últimos 14 días es de 356 pacientes nuevos diarios, es el promedio de los que se han registrado hasta el momento.

