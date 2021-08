Candidatos pueden poner propaganda fuera de sus municipios: TEEH

PACHUCA.- No existe prohibición para que los candidatos a alcaldes coloquen propaganda electoral en lugares ubicados fuera de sus municipios, señalaron los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) en la resolución de un juicio contra Israel Félix Soto, candidato del PRI a la alcaldía de Mineral de la Reforma.

Humberto Lugo Salgado, representante suplente de Morena ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), señaló que el aspirante colocó un espectacular en Valle de San Javier, en Pachuca, pese a que contiende por la demarcación contigua.

Sin embargo, la magistrada María Luisa Oviedo Quezada mencionó que no se advierte una tipificación que prohíba la colocación de la propaganda fuera de la delimitación territorial respecto del cargo público al que se aspire a contender.

Lee también en LSR Hidalgo: De cara a comicios, instalan mesa de seguridad electoral

"Al no existir un dispositivo normativo expreso que sancione esa conducta es que no se actualiza la sanción correspondiente... es procedente declarar la no existencia de la violación aducida al no encuadrar la conducta en los supuestos sancionables por la normativa electoral".

El promovente también señaló una barda a favor de Félix Soto en la carretera Pachuca-Sahagún, en la colonia Las Águilas, pero como la zona corresponde a Mineral de la Reforma, no hay trasgresión alguna.

jgp