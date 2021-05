Candidatos inhabilitados por tema administrativo, no político: PRD

El dirigente del sol azteca señaló que las inhabilitaciones son temas no atendidos por los candidatos. (Foto: Oliver García)

PACHUCA.- El presidente del PRD Hidalgo, Ricardo Gómez Moreno, descartó un fondo político en el tema de las inhabilitaciones de los candidatos de Juntos Haremos Historia, cuyos integrantes señalaron a la Contraloría del estado de una persecución.

No, para nada, porque el tema de la inhabilitación está relacionado con temas administrativos que ya tienen tiempo desahogándose, entonces simplemente no han sido atendidos por los responsables".

Negó que los integrantes de la alianza Va por Hidalgo –Acción Nacional, PRI, PRD y Encuentro Social Hidalgo– sean favorecidos por la dependencia con las determinaciones del Poder Ejecutivo.

Entre otros, han sido inhabilitados por el tema de la declaración patrimonial Reginaldo González Viveros, contendiente en Zacualtipán y emanado de Nueva Alianza; Ricardo Crespo Arroyo y Pedro Porras Pérez, abanderados del Verde, así como Vicente Charrez Pedraza, del PT, quien acumula dos procesos.

Aunque el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) no puede negarles la candidatura porque no existe una sentencia, pero de confirmarse y ganan, no podrían ocupar un cargo público por un año.

sjl