Candidata de Actopan interpone denuncia por delitos sexuales

ACTOPAN.- Carlynn Houghton, candidata a regidora por el partido Podemos en el municipio Actopan, Hidalgo, informó que inició carpeta de investigación por delitos sexuales y violencia política de género, tras la difusión en redes sociales de fotografías íntimas, tomadas sin su consentimiento.

La candidata dijo que se encuentra abierta la carpeta de investigación 01-2020-1710 en la agencia del Ministerio Público y explicó que la policía cibernética y de investigación ha tomado cartas en el asunto para detectar el origen del ataque.

En la denuncia, señala como responsable a Omar “N”, quien forma parte del Concejo Municipal Interino de Actopan, por tomar las fotografías años atrás. De la misma manera, lo responsabiliza de lo que pueda ocurrirle a ella o a su familia.

Lee también en LSR Hidalgo: Publican fotos intimas de candidata de Actopan; ella contesta

“Ya no es posible que las mujeres nos sigamos quedando calladas, hay mucha violencia contra las mujeres, yo no me voy a hacer para atrás, existimos mujeres que estamos echadas para adelante, que nos estamos protegiendo entre nosotras y también hombres que están protegiendo la causa”.

En compañía de un grupo de mujeres, la candidata exigió al Congreso del Estado la aprobación de la Ley Olimpia, y con ello sean sancionados quienes cometan ese tipo de delito, expuso que la violencia la sufren la mayoría de las mujeres y en varios casos proviene de personas que conocen y en las que confían.

jgp