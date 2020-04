Cancelan venta de bebidas alcohólicas en Pachuca

PACHUCA.- Derivado de la contingencia sanitaria provocada por covid-19, tiendas de conveniencia, de abarrotes con venta de bebidas etílicas, vinaterías y depósitos ubicadas en Pachuca cancelaron la venta de alcohol, ya que en caso de continuar operaciones podrían ser clausurados por no considerarse como establecimientos esenciales, informaron regidores de la alcaldía.

De acuerdo con el asambleísta de Pachuca, Yuseb Yong García Sánchez, esta medida se apega a las disposiciones federales publicadas el 31 de marzo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que establecen acciones para atender la emergencia sanitaria generada por el virus Sars Cov2.

Dicho asambleísta puntualizó que las bebidas embriagantes no son "esenciales" y por tanto no puede continuar su venta durante la fase tres de la epidemia y evocó que desde el 19 de marzo el ayuntamiento prohibió la operación de bares y cantinas; mientras que el 23 de abril, se anunció que los establecimientos no primordiales que continuaran su operación, serían cancelados.

No es ir en contra del alcohol, es más ir en contra de las consecuencias que ocasiona. Por ejemplo, en el núcleo familiar, por el confinamiento; problemas sociales de disturbios o reuniones, por el número de personas que puedan aglomerarse en un determinado lugar".

Al respecto, el regidor Navor Alberto Rojas Mancera también corroboró que ya se inició una "ley seca" en el municipio que será de carácter temporal durante la pandemia y aplicará en tiendas de abarrotes, expendios y Oxxos que comercialicen bebidas etílicas.

Por tal motivo, indicó que la Dirección de Reglamentos y Espectáculos está notificando la prohibición de venta de alcohol en los negocios de la capital del estado, a fin de no clausurar de manera inmediata un inmueble.

Se pasa, se notifica, se dice que ya no se puede vender vino, por ejemplo, en los Oxxos se ponen anuncios de que no hay venta de alcohol, pero aquellos que no acaten ya es la clausura".

Asimismo, adelantó que los restaurantes brindarían servicio solo para llevar, tras evocar que algunos inmuebles aún operan con la condicionante de que sea al 25 por ciento de su capacidad, pero como parte del menú también ofertan alcohol.

LSR Hidalgo constató que tiendas de conveniencia Oxxo y depósitos ubicados en colonias céntricas de Pachuca suspendieron la venta, toda vez que colocaron bolsas negras en los accesos de refrigeradores para indicar que no se comercializa el producto, lo mismo las botellas de bebidas embriagantes, cuyos anaqueles fueron restringidos.

OTRAS ZONAS

Ayer, a alcaldía Tlalpan, en Ciudad de México, informó que del 29 de abril al 2 de junio se suspendía el consumo y la venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos mercantiles, así como restaurantes, "cantinas, pulquerías, cervecerías, cabarets, centros nocturnos, discotecas, salones de fiestas, de baile, salas de cine, fondas y cualquier otra similar".

Un día antes, el 28 de abril, la alcaldía Magdalena Contreras también prohibió la venta de alcohol, medida que concluirá hasta el 31 de mayo del año en curso.

