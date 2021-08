Cancelan parquímetros, no funcionarán en fase roja y naranja

Realmente la empresa no se ha hecho cargo de las medidas sanitarias que deben de tener, a muchos de los pequeños comercios se les está pidiendo que tomen todas las medidas, que den gel antibacterial, pero eso la empresa no lo ha hecho, es una empresa que tiene un ingreso importante y que no pueda tener estas medidas la verdad es algo que no podemos permitir”, concluyó.