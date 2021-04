Cancelan contrato de parquímetros y multan a empresa por incumplimiento

PACHUCA.- El ayuntamiento de Pachuca dio a conocer que canceló el contrato con la empresa que opera los parquímetros Comuni Park S. A. de C. V., por incumplimiento de los acuerdos; además, indicó que aplicarán una multa.

De manera unánime, el Comité de Concesiones de Servicios Públicos del Municipio de Pachuca determinó la cancelación del contrato que se tiene con Comuni Park, ya que se resolvió que la empresa es responsable por el incumplimiento de sus obligaciones.

La cancelación, aseguró el ayuntamiento, no derivará en ninguna responsabilidad para el municipio.

Sin embargo, la empresa operadora de los parquímetros deberá saldar ante la Secretaría de la Tesorería Municipal una pena convencional de 216 millones de pesos, la cual se deberá liquidar en cinco días hábiles.

La penalización fue causada ante el incumplimiento del contrato en los últimos cuatro años, por operar de manera irregular,

Asimismo, la Presidencia Municipal de Pachuca informó que Comuni Park tiene 30 días naturales para entregar los documentos, bienes muebles e inmuebles, balances, estados de cuenta, estados financieros y demás que sean propiedad del municipio.

ANTECEDENTES

El pasado 28 de enero, el cabildo de Pachuca aprobó que el gobierno municipal iniciara un procedimiento legal en contra del contrato de los parquímetros.

Posteriormente, el 13 de febrero, la dirección de Reglamentos y Espectáculos de Pachuca colocó sellos de clausurado en las oficinas de Comuni Park S. A. de C. V. por tener vencida su licencia de funcionamiento desde hace tres años.

En ese entonces, solicitaron a la empresa las licencias de uso de suelo, de construcción de las planchas, de los aparatos de cobro, de modificación de banquetas y de instalación de los parquímetros, pero estas no fueron cedidas y les brindaron 15 días hábiles para aclarar las irregularidades.

Por lo anterior, los parquímetros fueron inhabilitados e informaron que la empresa podría perder su licencia de manera permanente.

Dos días después, el ayuntamiento actual fijó cinco días hábiles para devolver 4 millones de pesos a la Secretaría de la Tesorería de Pachuca, ya que fueron clasificados como pagos indebidos de administraciones municipales anteriores por concepto de multas

El 9 de marzo luego de vencer el plazo y al no acudir a subsanar las observaciones, Comuni Park S. A. de C. V. fue citada el 18 de marzo en Casa Rule, sin embargo, el representante legal no asistió, por lo que el Comité de Concesiones de Pachuca emitió la resolución que en derecho procedía.









emh