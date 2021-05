Campesinos hidalguenses toman caseta de Palmillas; acusan inhibición de lluvias

NOPALA.- Este martes por la mañana ejidatarios y campesinos del Valle del Mezquital se manifestaron para exigir que se prohíban los vuelos de avionetas que presuntamente inhiben las lluvias en la región, posteriormente, restringieron el paso por la caseta de cobro de Palmillas, en Querétaro.

A través de redes sociales, ayer agricultores llamaron a la población de Alfajayucan, Huichapan, Chapantongo, Tecozautla y Nopala a manifestarse en el centro de este último municipio, esto para expresar su inconformidad con los paneles solares en Dañú.

Lo anterior, ya que aseguran que avionetas sobrevuelan la zona para inhibir las lluvias, lo que beneficia a las empresas de paneles solares, pero afecta los cultivos de los campesinos.

Los inconformes también acusaron que en el lugar se llevó a cabo un "ecocidio", cuando talaron más de 140 mil árboles, pero no detallaron más sobre este hecho.

Asimismo, recordaron que Conagua alertó sobre sequía en la mayoría del territorio nacional, incluyendo Hidalgo, lo que ha afectado a los productores del campo de la región.

"Fuera avionetas" y "Sin solución no hay votación" son algunos de los mensajes que escribieron en sus cartulinas para exigir ser atendidos por Gobierno federal, de acuerdo con el reporte local, además, amagaron con no dejar que se realice la jornada electoral del 6 de junio si no obtienen respuesta por las autoridades.

Los campesinos se movieron a la caseta de peaje de Palmillas, ubicada sobre la carretera federal 57 México-Querétaro, donde liberaron el cobro.

A través de redes sociales, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) informó que la caseta de cobro fue bloqueada en ambas direcciones y hasta el momento no ha informado su liberación, por lo anterior exhortó a tomar precauciones en la zona.

