"Cállese y camine"; se registra otra agresión a una mujer, ahora en Madero

PACHUCA.– Cerca de las 6:30 de la tarde del 4 de enero, Julieta caminaba por la avenida Francisco I. Madero de Pachuca cuando un desconocido la agarró de la muñeca, la apretó y le indicó que siguiera caminando, después de unos metros ella logró soltarse y escapar.

La entrevistada solicitó usar el alías de Julieta para compartir la agresión y cómo se escapó, pidió alertar a otras mujeres que caminan en los alrededores del centro de la ciudad. Esta no es la primera denuncia de ataques perpetrados por hombres en los alrededores del centro de Pachuca. El año pasado otras transeúntes describieron experiencias similares en avenida Revolución, que cruza con avenida Madero.

Si les llega a suceder no se queden calladas, traten de gritar, así como yo lo hice porque eso fue lo que hizo que el hombre me soltara, él me decía que no gritara, de momento sí me quedé pasmada, pero cuando sentía que más me apretaba la mano, reaccioné y me entró miedo, por instinto grité".

La mujer narró que el martes fue a una lavandería que está cerca de la Estación de Bomberos de Pachuca, sobre avenida Madero. Mientras sus familiares esperaban en el local de lavado ella salió a buscar una cerrajería.

Caminaba sobre avenida Madero rumbo a La Surtidora cuando una persona la abordó por la espalda, le apretó el brazo y le ordenó continuar andando.

Al momento que quise voltear me oprimió más fuerte, me dijo ´cállese y camínele´, pero agarrándome la muñeca. En ese momento tuve miedo y no pude articular palabras".

Julieta siguió caminando sometida del brazo hasta que vio a una persona a lo lejos, se detuvo y gritó.

Me quedé parada y que grito: ´suélteme ahí está mi esposo´, vi a una persona y le comencé a gritar, en ese momento me soltó este tipo y yo crucé la calle, así con los carros pasando, después volteé y él se atravesó de nuevo fue cuando me eché a correr".

La mujer regresó a la lavandería donde seguían sus familiares, juntos regresaron a buscar al hombre, pero ya no estaba. Julieta lo describió como alguien de 30 a 35 años de edad, alto, de complexión delgada y tenía una rama de árbol en la mano.

Dijo que en ningún momento le intentó quitar su dinero, celular u otra pertenencia, aun cuando llevaba su bolsa cruzada en el pecho.

Tras el suceso, Julieta no inició una denuncia judicial debido a que no confía en las autoridades, detalló que hace algunos años fue víctima de un asalto, en el que incluso la hirieron con una navaja, la policía levantó el reporte del caso pero no hubo detenidos.

En esta ocasión asistió a una revisión médica debido a que no lograba controlar los nervios después de la agresión. Agregó que comparte su experiencia para alertar a otras mujeres.

Más que nada para las personas, decirles que no se queden calladas, porque yo entiendo que de momento entra el pánico y miedo, como a mí me sucedió, no sabemos qué intención haya tenido este tipo o si ya es su costumbre, me sucedió a mí que ya soy una señora grande, no quiero pensar que le suceda a una niña o a otra mujer, hay que tratar de cuidarnos unas a otras".

DATO

Durante el primer semestre de 2021 mujeres denunciaron en redes sociales que habían sido víctimas de agresiones sobre la avenida Revolución, todas coincidieron que el agresor era un hombre que llevaba palos de madera en las manos.





