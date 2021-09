"Cada que llueve en Tula, regresa la incertidumbre por una nueva inundación"

PACHUCA.- En Tula, el fraccionamiento Chapultepec fue uno de los más afectados durante las inundaciones de entre el 6 y el 8 de septiembre, ahí vive Cecilia Hernández, quien ha perdido gran parte de sus pertenencias, narró que ahora vive en constante preocupación por las lluvias y las alertas de evacuación.

El reciente fin de semana, el gobierno municipal de Tula exhortó a la población de nueve colonias por el posible desbordamiento del río de la cabecera municipal, que durante el anterior desbordamiento invadió el centro de la ciudad, con dos metros de aguas negras.

Cuando Cecila escuchó este mensaje, de inmediato puso en alerta a todos sus familiares, apenas ha pasado un par de noches en su casa, luego de la limpieza que realizó del agua y lodo que dejó el desastre hace casi dos semanas.

Se siente una presión en el pecho, es que todos estamos pensando ¿y si vuelve a suceder? Y con eso de que el gobierno no dice nada, estamos a la espera, apenas empieza a llover y todos pensamos qué hacer en caso de que venga el agua, luego llegan mensajes de que van a abrir las compuertas de las presas otra vez y estamos con la preocupación".

La vida no ha vuelto a ser la misma en esta y otras colonias como 16 de Enero, Denghui, El Carmen, La Mora, La Malinche, San Lorenzo, San Marcos, Unidad habitacional de Pemex y la zona centro, ya que la temporada de lluvias sigue y se mantienen en alerta por lo que vivieron la madrugada del 7 de septiembre.

En cuanto llegaron las patrullas (6 de septiembre) a decirnos que nos teníamos que ir, hablé con mi hermana, y me dijo que pasáramos la noche con ella, así que me fui. (...) es el día que no terminamos de limpiar, tuvimos que tirar todo, mi familia nos regaló dos colchones, cobijas y ropa. Y todavía vamos a comer con mi hermana. Mi estufa estaba llena de esa agua y la tiré".

Pese a que van varios días de limpieza ella refiere que siente que no se ha hecho suficiente, ni en el espacio público y ni dentro de las casas, añadió que siguen haciendo falta artículos de limpieza y para la higiene personal, ya que hay olores que persisten en el ambiente.

También señaló que desconfía de los gobiernos, sobre todo del nivel municipal ya que consideró que ellos omitieron el grado de riesgo que podía enfrentar la población. Ella junto con sus vecinos hicieron un grupo de whatsapp para avisar de alertas importantes para la colonia sobre lluvias, inundaciones y anuncios oficiales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El 19 de septiembre, el Gobierno de Tula, encabezado por Manuel Badillo, emitió una nueva alerta de evacuación, de acuerdo con la entrevistada, para cuando circuló el aviso, muchas personas ya habían salido de sus casas, porque los vecinos alertaron sobre los encharcamientos y el nivel de lluvia esperaban recibir.

Aunque no se ha retomado el ritmo de vida que tenía la ciudad, la entrevista junto con sus dos hijos y el resto de la población, esperan que pronto pase la temporada de lluvias y puedan retomar su vida, sin la preocupación de una nueva inundación.





