Caballero defiende a asesor de señalamiento de acoso, dice que es persecución

El asesor dijo que no fue sancionado por la denuncia de acoso sexual en su contra que promovió una trabajadora del IEEH. (Foto: José Antonio Alcaraz)

PACHUCA.- Andrés Caballero Zerón, diputado local de Morena, declaró que son sospechosos los señalamientos de acoso contra su asesor, Jerónimo Castillo Rodríguez, luego de que requirió una investigación al IEEH por el caso de la empresa Megaweb, que incumplió con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para la renovación de alcaldías en 2020.

En conferencia de prensa, esta tarde, respondieron por los señalamientos a la denuncia de acoso sexual y laboral a la trabajadora Pamela Ana Arath Rodríguez Pérez, señalamientos imputados a Castillo Rodríguez cuando fungió como vocal secretario de la junta distrital 07, con cabecera en Tepeapulco, del Instituto Nacional Electoral (INE); esto, luego que la semana pasada un grupo de mujeres colocó cartulinas afuera del Congreso local para recordar los presuntos actos.

Me llama la atención que esta reacción (manifestación contra su asesor) tuvo que ver con la exigencia que hice a la presidenta interina del IEEH, Ariadna González Morales, para que se ordene a los responsables del Órgano de Control Interno llegar hasta las últimas consecuencias administrativas".

El 1 de marzo, cinco mujeres colocaron cartulinas en la entrada del Congreso de Hidalgo en las que exigían la destitución de Castillo Rodríguez, asesor del diputado local, Andrés Caballero Zerón, luego de ventilar señalamientos de hostigamiento sexual de hace siete años, los cuales no fueron comprobados porque el señalado renunció al cargo.



Al ser cuestionadas sobre su queja, las manifestantes rechazaron hacer comentarios y afirmaron que solo buscaban ser recibidas por la diputada del PRI, Erika Rodríguez Hernández.

RENUNCIA NO FUE PARA EVADIR PROCESO, DIJO

En su intervención, Castillo Rodríguez afirmó que nunca ha sido sancionado, ni administrativa ni penalmente, por ninguno de los hechos imputados, es decir, por el presunto acto de acoso sexual y laboral, ni ha tenido que devolver dinero devengado como exfuncionario.

Para esto, mostró dos documentos, uno de antecedentes penales y otro de no inhabilitación, por lo que dijo que está trabajando respetando la Ley; respecto a los señalamientos en su contra, indicó que se reserva su derecho a proceder legalmente contra quienes, dijo, han intentado dañar su imagen.

Respecto al señalamiento de acoso laboral y sexual, dijo que el procedimiento disciplinario iniciado por el INE tuvo un desfase de un año y medio, toda vez que la institución tenía un plazo de cuatro meses para resolverlo.

"Sin embargo se desfasó a un año y medio. Es importante dejar en claro que al ser invitado por la ahora destituida presidente del IEEH, Guillermina Vázquez Benítez, fue que renuncie al cargo de vocal secretario de la junta distrital en Tepeapulco", expresó Castillo Rodríguez.

NO REGRESARON AL CONGRESO

El diputado Andrés Caballero dijo que las mujeres que se manifestaron la semana pasada para exigir la destitución de Castillo Rodríguez y una sanción por su contratación, nunca regresaron a ratificar la denuncia.

Lee también en LSR Hidalgo: Acuerdan SNTE y gobierno pagos de bonos y aguinaldos; descartan bloqueos

"Me llama la atención, primero, que las manifestantes no quisieron acudir a la presidencia de la mesa directiva a presentar la queja; ellas solo dijeron que querían ver a una diputada (Erika Rodríguez, del PRI), es hora no han retornado a sustentar lo que manifestaron", dijo el legislador.

sjl