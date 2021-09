Buscarán implementar tren eléctrico aéreo en Supervía Colosio

"Estoy valorando presentar al Congreso de Hidalgo el proyecto total de movilidad y transporte que traía para la Súpervia Colosio. No era un proyecto de transporte de autobuses, ni BRT ni BRS... no sé cómo le llaman pues tienen varias siglas. Estaba pensando en un sistema moderno, sustentable, sostenible y electico... un tren eléctrico que circulara por arriba para que no impidiera los carriles", expresó durante el primer informe del alcalde de Pachuca, Sergio Baños.