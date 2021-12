Buscarán eliminar 130 pluris, nepotismo y sueldazos del INE: Rojas

PACHUCA. - La reforma electoral del próximo año analizará la operación y salarios en el Instituto Nacional Electoral (INE) además de plantear la reducción de congresistas por la vía de representación proporcional y restringir el nepotismo en la entrega de estos espacios, informó el diputado federal Navor Alberto Rojas Mancera, integrante de la comisión en la materia.

De acuerdo con el representante de Tepeapulco, la agenda del próximo año incluye concluir la discusión de la reforma eléctrica, revisar el andamiaje normativo que rige los comicios y la ley de la Guardia Nacional.

Sobre el segundo tema recordó que presentó una iniciativa para desaparecer la lista plurinominal del Senado, con lo que de 126 se pasaría a 96 escaños. También planteó eliminar cien de las 200 pluris de la Cámara de Diputados.

Las otras cien, propuso, serían destinadas a una "representación sustantiva", es decir para grupos vulnerables como personas con discapacidad, afrodescendientes, indígenas o de la comunidad LGBT+.

"Estoy pidiendo que haya candados para que en la representación proporcional ya no haya familiares, cónyuges, amigos de funcionarios importantes, de presidentes de los partidos. Que no sea para hijos, hermanos, esposas, esposos, que realmente la representación de los cien sea sustantiva. Prácticamente va a ser un tema de acciones afirmativas en la cual procuremos que la gente que no tiene mucha voz la ocupen, pero no los amigos, los cuates, los novios, las familiares de políticos o presidentes de partidos".

Consideró que el impacto mayor será en el Senado, ya que estos cuentan con las dietas más altas. Además, los estados seguirían teniendo a sus tres representantes, dos de mayoría y uno de primera minoría.

Sostuvo que la iniciativa puede avanzar porque favorece el presupuesto, no implica un gasto mayor, además de que comenzó el cabildeo de esta y ha recibido buena respuesta por otros partidos políticos.

El diputado externó que deberán revisar el presupuesto del organismo electoral, pues en su comparecencia el 5 de noviembre, el titular de este, Lorenzo Córdova Vianello, no reveló cuánto percibe, por lo que se presumen montos de hasta 350 mil pesos con las compensaciones, subvenciones y gastos de representación.

También se pronunció por hacer eficientes a los organismos públicos locales y que se gaste menos en las elecciones, que se realizan cada año en el país, por ejemplo, empatando algunas.

CALENDARIO

De acuerdo con el morenista, el Congreso federal continuará en enero la discusión de la reforma eléctrica, con un parlamento abierto y foros en 300 distritos. Previó a que sea votada antes de las elecciones de junio. Inmediatamente después arrancará la discusión de la reforma electoral.

Rojas aseguró que la reforma en materia eléctrica no será parte de la negociación por alguna de las candidaturas en los seis estados con elecciones el próximo año, Hidalgo, Aguascalientes, Oaxaca, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo, pese a que a los partidos de la 4T les faltan 54 votos para conseguir las dos terceras partes necesarias para la aprobación.

Yo he platicado con legisladores del PRI y Movimiento Ciudadano y hay concordancia en que la reforma eléctrica es sustancial para la cohesión de la soberanía y la seguridad nacional".

