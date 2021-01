Buscan 6 empresas contrato para pavimentar Pachuca y la Reforma

PACHUCA.- Seis empresas buscan ejecutar los trabajos que realizará la Caasim para reponer el pavimento en calles de Pachuca y Mineral de la Reforma, cuyos trabajos se desarrollarán durante 2021.

Son seis procedimientos de licitación a los que se presentaron las empresas He Highways Solutions, S. A. de C. V.; Proyecto y Construcciones del Mezquital, S. A. de C. V. y Race Carreteras, S. A. de C. V.

Mientras que las personas físicas Oscar Uvaldo Acevedo Lozada, David Adolfo Escamilla Trejo y José Manuel Torres España, también figuraron en la junta de aclaraciones que realizó el Comité de Obras Publicas de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim).

Las obras en las que están interesadas las empresas consisten en pavimentar con concreto hidráulico y asfáltico la zona metropolitana, así como realizar obras emergentes de mantenimiento correctivo.

La Caasim licitó las obras a finales de diciembre de 2020; aunque de acuerdo con la convocatoria, se prevé que los trabajos empiecen el primero de febrero de 2021 y concluyan en el 31 de diciembre del mismo año, por lo que, se estima un tiempo de ejecución de 333 días.

sjl